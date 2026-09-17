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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 17 joi, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii exclusive despre soarta țării. Cine îl trimite pe Bolojan acasă?

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 17 joi, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii exclusive despre soarta țării. Cine îl trimite pe Bolojan acasă?
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, analizăm soarta noului Guvern. Cine poate să îl trimită acasă pe Ilie Bolojan? Viitorul țării este doar în mâinile lui Nicușor Dan? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Anunță Nicușor Dan un nou prim-ministru după consultări sau ajungem la alegeri anticipate? Reușește propunerea președintelui să strângă majoritatea? Ce partide vor face parte din viitorul Guvern?

Din ciclul: măsurile lui Bolojan cad una câte una. În 4 județe, concedierile din primării au fost anulate prin decizia instanțelor.

Ecpnomia României dă semne că-și revine? Instabilitatea politică complică scăderea deficitului și menținerea ratingului de țară.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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