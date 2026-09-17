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AUR depune plângere penală pentru furt de identitate după ce mai multe persoane au afișat la Protestul Fermierilor un banner pe care scria „AUR Bacău”. Partidul susține că nu erau membri

AUR depune plângere penală pentru furt de identitate după ce mai multe persoane au afișat la Protestul Fermierilor un banner pe care scria „AUR Bacău”. Partidul susține că nu erau membri
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că va depune plângere penală pentru furt de identitate după ce mai multe persoane au afișat, la Protestul Fermierilor din 15 septembrie, un banner inscripționat „AUR Bacău”, deși, potrivit partidului, acestea nu sunt membri ai AUR și nu au fost mandatate să reprezinte filiala din județ.

Potrivit unui comunicat transmis de partid, AUR solicită Poliției Române și autorităților competente să clarifice situația persoanelor care s-au prezentat în spațiul public drept reprezentanți ai partidului, fără a avea această calitate.

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AUR: „Persoanele în cauză acționează printr-un anume Vasile Botomei”

Partidul susține că persoanele care au afișat bannerul „AUR Bacău” acționează printr-un anume Vasile Botomei, condamnat anterior pentru fals și uz de fals, și solicită autorităților să stabilească eventualele responsabilități.

„Persoanele în cauză acționează printr-un anume Vasile Botomei, condamnat anterior pentru fals și uz de fals pentru însușirea de calități oficiale. Solicităm autorităților să verifice întreaga situație și să stabilească responsabilitățile care se impun”, transmite AUR.

„Marius Dorin Lulea nu mai ocupă nicio funcție în cadrul AUR”

În același comunicat, AUR face referire și la Marius Dorin Lulea, despre care formațiunea afirmă că nu mai deține nicio funcție în partid. Partidul precizează că declarațiile lui Lulea îi aparțin și susține că, în mai multe situații, acestea ar fi fost contrare pozițiilor asumate oficial de formațiune.

„Totodată, facem o precizare necesară în contextul informațiilor și declarațiilor apărute în ultima perioadă: Marius Dorin Lulea nu mai ocupă nicio funcție în cadrul Alianței pentru Unirea Românilor și NU REPREZINTĂ SUB NICIO FORMĂ pozițiile oficiale ale partidului. Opiniile și declarațiile sale îi aparțin exclusiv, iar în mai multe situații pozițiile exprimate de acesta sunt contrare ideologiei și pozițiilor asumate oficial de AUR. Orice încercare de a prezenta declarațiile lui Marius Lulea drept poziții ale partidului este, prin urmare, eronată”.

AUR mai spune că pozițiile oficiale ale partidului sunt comunicate prin conducerea și reprezentanții mandatați, precum și prin canalele oficiale ale formațiunii.

AUR cere explicații și despre o persoană surprinsă în Piața Victoriei

De asemenea, AUR face referire și la incidentele din Piața Victoriei din 15 septembrie. Partidul solicită Ministerului Afacerilor Interne și Jandarmeriei Române să clarifice identitatea și rolul unei persoane surprinse în contextul incidentelor violente.

Potrivit partidului, în spațiul public au apărut imagini în care persoana respectivă ar fi fost observată atât în zona în care s-au produs acte de dezordine, cât și alături de forțele de ordine, în timpul unor acțiuni de imobilizare a unor persoane. Formațiunea susține că autoritățile trebuie să stabilească cine este persoana respectivă, în ce calitate a acționat și dacă avea atribuții oficiale.

„În același timp, AUR solicită Ministerului Afacerilor Interne și Jandarmeriei Române să clarifice public identitatea și rolul unui individ surprins în contextul incidentelor din Piața Victoriei din 15 septembrie, despre care au apărut imagini ce necesită explicații din partea autorităților (…). Tocmai pentru a evita speculațiile și dezinformarea, solicităm autorităților să stabilească și să comunice cine este această persoană, în ce calitate a acționat și dacă avea vreo atribuție oficială”, transmite AUR.

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