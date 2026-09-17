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Cine pierde și cine câștigă din alegerile anticipate. Doru Bușcu: Trebuie să pui capăt acestei agonii

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Scenariul alegerilor anticipate este vehiculat tot mai des și tot mai ferm în contextul unei crize politice prelungite. Acestea nu doar ar debloca economia și ar remonta psihicul cetățenilor, dar ar restarta și mediul politic grav afectat, apreciază jurnalistul și publicistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de joi. Anumite figuri politice și partide vor câștiga cert, altele vor pierde, a avertizat acesta. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Anticipatele ne-ar dezechilibra economic

Remarcând că anticipatele par o necesitate, întrucât „trebuie să pui capăt acestei agonii” pe care o reprezintă criza politică care a depășit 4 luni, invitatul lui Ionuț Cristache a punctat că, într-o primă etapă, românii trebuie să țină cont că acestea ar slăbi economia.    

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Dacă se declanșează alegeri anticipate, este și mai rău economic. Este psihologic mai bine, dar economic, pentru că ele nu se pot organiza foarte repede, interimatul se prelungește. Potența guvernului de a lua măsuri, de a construi noul buget nu se prelungește. 

Nicușor se îndreaptă spre un scenariu prost pentru el”

Din perspectiva invitatului, principalul perdant ar fi președintele în exercițiu. Căruia i se alătură social-democrații.

Dacă până la urmă aceste anticipate se fac, Nicușor (Dan) se îndreaptă spre un scenariu prost pentru el. Ideea că făcând anticipate, dezamorsezi suspendarea, e greșită. O grăbești, pentru că o dată arăți că se poate. O dată recunoști că ai făcut totul praf. Și dai curaj și dai cotă electorală celor care sunt în favoarea suspendării”.

PSD, un alt mare pierzător

Un alt mare pierzător al anticipatelor este PSD. „Pierde și s-ar putea să piardă la modul fatal, capital, fundamental, a completat Bușcu. 

S-ar putea ca USR să se stabilizeze, poate să câștige un procent. Depinde ce nou președinte își numesc. Dar PSD pierde, Nicușor Dan pierde”. 

Bușcu: AUR e cu cărțile pe masă

În direcția opusă, al marilor câștigători, există un favorit evident, spune redactorul-șef Cațavencii. și anume AUR. Parțial ar putea câștiga procente și liberalii, în revenire puternică după eșecul Veștea

Clar că AUR e cu cărțile pe masă. Câștigă chiar și Partidul Național Liberal. Pentru că după vârful pe care l-a înregistrat Bolojan, după atacul pucist prin propunerea Veștea a scăzut puțin. Dar nu într-atât încât să fi ajuns la cota cu care a intrat în Parlament. Cred că PNL va lua câteva procente”. 

Supralegitimare pentru suveraniști

Jurnalistul a mai observat că, odată cu declanșarea anticipatelor, s-ar opera o confirmare și chiar o legitimare maximă a partidului suveranist în fața electoratului său.

Dacă anticipatele au loc, partidul AUR va fi relegitimat. De fapt, va fi supralegitimat, pentru că a făcut mișcări politice și nu mai poate fi ocolit. Adică nimeni nu mai poate să spună: nu ne așezăm la masă cu ăștia, având 40, 35, cât or avea la sută. Nu mai merge. Ar trebui să insulți o parte din electorat”.

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