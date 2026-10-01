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Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 2 octombrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 2 octombrie, de la ora 15.00
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Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 28 septembrie – 1 octombrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Alin Tişe, Silviu Predoiu și Corina Drăgotescu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

 

 

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