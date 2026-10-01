Arestarea lui Călin Georgescu și dosarele penale în care este implicat acesta arată o consecvență a statului pentru a-l ține sub control, apreciază jurnalista Corina Drăgotescu. Însă această abordare de forță s-ar putea întoarce chiar împotriva sistemului, a explicat vedeta de televiziune în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de joi. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Drăgotescu: Georgescu este mai puternic după fiecare atac

În dialogul cu moderatorul emisiunii, invitata a explicat de ce, din punctul său de vedere,

Ionuț Cristache: Te-ai ocupat de statul român 30 și mai bine de ani din postura de jurnalist, din postura de cetățean, atent observator, Tu ai mai văzut un asemenea moment în care sistemul, în integralitatea lui, să se ia la trântă cu un om?

Corina Drăgotescu: Nu, nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte de niciun astfel de moment în care personajul atacat, că au mai fost momente de atac la personaje, în care personajul atacat să supraviețuiască atacului. Într-un fel sau altul să fie mai puternic după fiecare atac. Pentru că în spate are această susținere fantastică populară pe care o are Călin Georgescu.

„El trebuie lăsat să se dezumfle”

Cunoscuta jurnalistă a mai observat că, pe fondul reticenței liderilor de la putere de a se organiza alegeri anticipate, Georgescu crește constant la nivel de capital de imagine.

Ionuț Cristache: Cum crezi că se termină povestea asta cu Georgescu, cu dosarele, cu interdicțiile, cu anchetele, cu toată nebunia asta?

Corina Drăgotescu: Nu știu cum se termină, pentru că nu se poate termina nicidecum rău. El trebuie lăsat să se dezumfle. El trebuie să ajungă… Degeaba pui acum capacul. Societatea e foarte înfierbântată. N-au vrut să facă alegere anticipate, că astea poate mai dezumfla un pic societatea. Dar câtă vreme constrângi și societatea, îi crezi lui Călin Georgescu o aură și mai puternică. Coronița lui strălucește acum noaptea ca farul de la Constanța.

Ionuț Cristache: Păi dacă mâine ar face anticipate și Călin Georgescu dă un semnal de vot spre aur, eu cred că AUR sare de 50%.

Corina Drăgotescu: Călin Georgescu n-a dat niciodată un vot, un mesaj direct.

Ionuț Cristache: Păi nu, dar acum cred că ar fi determinat să o facă.

„ Scopul lui e să ajungă la putere ”

În altă ordine de idei, liderul suveranist ar putea ajunge la putere dacă statul nu își regândește strategia, a conchis invitata.

Corina Drăgotescu: Nu știu. Pentru mine este în continuare un mister acest om. Cred că este prea egoist ca să poată să dea cu inima deschisă susținerea cuiva care știe că ar putea să-l taie la popularitate. Și atunci scopul statului este să-l ține cât mai departe de putere. Scopul lui e să ajungă acolo unde a vrut, la putere.

Ionuț Cristache: Și va ajunge? Crezi că are forță?

Corina Drăgotescu: Dacă statul o ține tot așa… câți ani sunt până la prezidențiale?

Ionuț Cristache: Trei, trei jumate.

Corina Drăgotescu: Trei ani sau poate intervine o suspendare (n.r. – a lui Nicușor Dan), după cum am văzut că amenință unii. Deci dacă statul o ține tot așa, da.