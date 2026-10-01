Al doilea om în stat – Mircea Abrudean – și Dinel Miruță, prinși în Parlament cum freacă menta la propriu. Cum a ajuns planta în mâinile celor doi

Scene uluitoare în Parlament. Radu Miruță freacă menta la propriu lângă Mircea Abrudean și Siegfried Mureșan. Fascinat de miros, se bagă sub masă, apoi își freacă mâinile. Imaginile au fost surprinse în timpul votului de ieri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a primit ieri, în plenul Parlamentului, înaintea votului de învestitură, o mentă în ghiveci sub formă de „cadou”, pentru ca liberalul „să aibă ce freca la Bruxelles”.

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După ce Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și-a prezentat programul de guvernare și grupurile politice parlamentare și-au exprimat punctele de vedere, senatorul Ninel Peia a urcat scările în zona în care stăteau așezați prim-ministrul desemnat și membrii cabinetului propus și i-a înmânat lui Siegfried Mureșan o mentă în ghiveci. Siegfried Mureșan s-a ridicat de pe scaun, a zâmbit, a primit „cadoul”, cei doi și-au strâns mâinile, apoi premierul desemnat a mirosit floarea aromatică și a așezat-o lângă mapă, în fața sa.

„Pentru că votul de astăzi vă va trimite direct înapoi la Bruxelles, m-am gândit să nu plecați cu mâna goală. Vă ofer cadou această mentă la ghiveci, să aveți ce freca în capitala Belgiei în următorii ani”, i-a spus senatorul Ninel Peia premierului desemnat.

Însă menta nu a stat prea mult lângă Mureșan. Mircea Abrudean, liberalul propus la Interne și aflat lângă premierul desemnat, a luat ghiveciul și l-a ascuns sub birou. Radu Miruță, curios din fire, s-a băgat sub masă, a frecat frunzele plantei și și-a reluat poziția pe scaun, după ce și-a mirosit mâinile.