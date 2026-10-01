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Jandarmeria Capitalei a aplicat peste 30 de amenzi în valoare de aproape 38.000 de lei susținătorilor lui Călin Georgescu

Olga Borșcevschi
Jandarmeria Capitalei a aplicat peste 30 de amenzi în valoare de aproape 38.000 de lei susținătorilor lui Călin Georgescu
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Jandarmeria Bucureşti a dat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.900 de lei, marți și miercuri, susținătorilor fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, sosiți la sediul Arestului Central, pentru încălcări ale legii ce reglementează organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Amenzi pentru susținătorii lui Călin Georgescu

„Având în vedere prezenţa unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru asigurarea unui climat de siguranţă, gestionarea fluxurilor de persoane şi menţinerea liberă a căilor de acces către obiectiv. În acest context, precizăm faptul că manifestaţiile din datele de 29 şi 30 septembrie 2026 nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”, a transmis, joi, Jandarmeria Capitalei.

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Zeci de sustinatori ai lui Calin Georgescu protesteaza in fata Arestului Central al Politiei Capitalei, unde acesta se afla incarcerat, miercuri, 30 septembrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Într-un caz, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru portul de obiecte periculoase

Miercuri, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

„În vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestațiilor, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfășurare, Jandarmeria Capitalei are echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică”, precizează Jandarmeria Bucureşti.

Pentru siguranța tuturor persoanelor prezente și pentru prevenirea unor situații care ar putea afecta desfășurarea normală a activităților instituției, a fost delimitat un spațiu pe trotuar, cu ajutorul panourilor metalice, astfel încât să fie asigurate zonele de siguranță și accesul către obiectiv.

Fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu soseste la Curtea de Apel Bucuresti, pentru judecarea contestatiei DIICOT la masura controlului judiciar, marti, 29 septembrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Jandarmeria menționează că măsurile dispuse țin cont de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă.

„De asemenea, având în vedere prezența unor minori la activitățile în cauză, va fi sesizată Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în vederea desfășurării de activități conform atribuțiilor”, precizează sursa citată.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în proximitatea zonei pentru fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor sau a producerii unor evenimente nedorite.

Potrivit Jandarmeriei Bucureşti, în funcție de evoluția situației și de numărul persoanelor prezente în spațiul public, dispozitivul de jandarmi și măsurile dispuse vor fi adaptate operativ, pentru menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice.

Zeci de sustinatori ai lui Calin Georgescu protesteaza in fata Arestului Central al Politiei Capitalei, unde acesta se afla incarcerat, miercuri, 30 septembrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

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