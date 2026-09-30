Arestarea lui Călin Georgescu pune sub semnul întrebării supremația prezumției de nevinovăție într-un stat de drept, a afirmat Silviu Predoiu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Deși admite că l-a criticat în repetate rânduri pe liderul suveranist, fostul șef al SIE atrage atenția că instituțiile din justiție trebuie să dea explicații pentru abordarea de forță din acest caz. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În opinia invitatului jurnalistului Ionuț Cristache, cazul Georgescu a fost instrumentat exagerat de dur de forțele judiciare. Ceea ce explică reacțiile multor susținători ai săi, motivați nu de o aderență la ideologia sa, ci pur și simplu din disperare, spune fostul director adjunct al Serviciului de Informații Externe (SIE). Silviu Predoiu.

Predoiu: Nimeni nu mai crede în coincidențe

„Pentru că l-am criticat constant, consider că prezumpția de nevinovăție trebuie aplicată cu orice preț. Deci plec de la prezumția de nevinovăție. Ce se întâmplă astăzi și reacția populației nu reflectă atât atașamentul față de ideologia domnului Georgescu, pe care nimeni nu o înțelege, eu cel puțin nu sunt în stare să înțeleg.

Nu reprezintă atașamentul față de persoana sa ca individ privat, ci reprezintă mult mai degrabă furia față de cei care sunt la putere astăzi. Reprezintă un răspuns, un efect al lipsei de încredere în autorități. Și aici apare această întrebare parșivă. De ce se întâmplă tocmai acum, că asta întreabă lumea. Nu mai crede nimeni în coincidențe și spune, de ce se întâmplă tocmai acum?”

CSM are de oferit explicații

În altă ordine de idei, a continuat Predoiu, există un actor care trebuie să intervină. CSM are obligația moralăs să iasă public și să demonstreze că nu a fost „într-o cârdășie cu clasa politică”.