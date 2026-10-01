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Cui folosește arestarea lui Călin Georgescu. Silviu Predoiu: Duce la martirizarea unui personaj menit să fie secundar/La nivelul conducerii AUR nu dau doi bani pe el

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Arestarea lui Călin Georgescu este o măsură excesivă, care va duce la martirizarea liderului suveranist și la creșterea AUR, a afirmat Silviu Predoiu, fost director adjunct al SIE, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Fostul șef al spionilor apreciază că modalitatea în care autoritățile au instrumentat acest dosar este una defectuoasă.

„Vorbim de prostia de la vârf”

Ar fi fost mai practic, susține Silviu Predoiu, ca Georgescu să fi fost lăsat să-și consume momentul de glorie, iar apoi decidenții să fi procedat inteligent, fără mult tam tam.

Opinia mea este că nu vorbim despre ipocrizia și ticăloșia autorităților, ci vorbim pur și simplu despre prostia lor. Și nu mă refer la autorități, la jandarmii care l-au ținut de mână sau la șeful de secție. Vorbim de prostia de la vârf. Pentru că tot ce se întâmplă acum, modul în care este gestionată și comunicarea, și în general situația, nu face decât să conducă la martirizarea unui personaj, altfel menit să fie secundar. A avut un moment de glorie. După aceea, dacă ei se comportau inteligent, acest personaj devenea un personaj secundar, terțiar, gradual dispărea. Au făcut tot ce au putut, crezând că îl anulează, ținându-l, de fapt, în permanentă atenție prin prostia lor”.

Un instrument electoral foarte bun pentru AUR

În altă ordine de idei, a mai explicat fostul director adjunct al SIE în studioul Gândul, AUR va profita electoral de capitalul de imagine obținut de Căin Georgescu. Deși, în particular, liderii partidului nu pun mare preț pe acesta.

Acum domnul Tucă spunea că încearcă să lovească. Sunt convins că au asemenea planuri. Să vezi acum că lovim, de fapt, în AUR. Asta confirmă ceea ce spuneam. Câtă prostie poate să fie ca să nu realizezi că, de fapt, oferi o platformă, o treaptă către creștere AUR-ului. Care nu are nicio problemă să îl îmbrățișeze pe domnul Georgescu. Deși, și o spun cu toată responsabilitatea, la nivelul conducerii nu dau două parale. Dar este un instrument foarte util. E un instrument electoral foarte bun. Le este extrem de util. De fapt, îi încurcă în realitate Georgescu. Deci asta este ideea. Vorbim nu de un plan măreț și abil, ci vorbim, pur și simplu, de prostie, de incapacitatea de a gestiona.

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