Dumitru Alexandru Bodislav, ASE, la conferința „Made in Romania”: Mediul de afaceri are nevoie foarte mare de finanțare, dar și de un executiv super avansat

Dezvoltarea unei companii presupune construirea unor competențe care depășesc zona strict tehnică sau operațională. Este nevoie de adaptarea curriculei universitare la cerințele pentru top management ale mediului de business, a punctat profesorul universitar doctor Dumitru Alexandru Bodislav, titular la departamentul de economie și politici economice din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), la conferința „Made in Romania”.

Pentru ca România să devină competitivă în noua ecuație a economiei locale și regionale, antreprenorii au nevoie de mai mult decât finanțare. În intervenția sa din cadrul conferinței, Alexandru Bodislav a pus accentul pe una dintre problemele esențiale ale antreprenoriatului: cum trece o idee bună de etapa de început și ajunge să genereze valoare la scară mare.

De la startup la decacorn

Potrivit profesorului, România are nevoie de companii care să poată crește și deveni actori importanți în economia europeană, iar pentru acest lucru finanțarea este necesară, dar nu suficientă.

„Este nevoie foarte mare de finanțare, dar și, nu în ultimul rând, de a înțelege modul în care economia funcționează și cum aceste companii pot ajunge de la un start-up la un decacorn (n.r. o companie sau un startup evaluat la peste 10 miliarde de dolari)”, a explicat Bodislav.

În opinia profesorului, dezvoltarea unei companii presupune construirea unor competențe care depășesc zona strict tehnică sau operațională.

Educația universitară, vitală pentru schema de conducere a afacerilor

O companie care vrea să crească are nevoie nu doar de oameni pentru producție, ci și de un management cu experiență, capabil să înțeleagă mecanismele complexe ale unui business și să lucreze cu „cadre mari” de dezvoltare.

„Au nevoie și de oameni, nu doar pe partea de producție, dar și de un executiv super avansat”, a spus Bodislav, explicând că este nevoie de oameni cu experiență și funcționalitate în domeniul businessului, care să poată înțelege ansamblul. Iar mediul universitar este cel care furnizează acești top manageri pregătiți pentru economia viitorului.

Această capacitate de a construi echipe și de a dezvolta competențe manageriale este, în viziunea sa, una dintre resursele de care România are nevoie pentru economia viitorului.

Ce poate face universitatea pentru economia viitorului

Una dintre întrebările adresate profesorului după conferință a fost legată tocmai de rolul universităților în formarea oamenilor capabili să aibă această perspectivă de ansamblu. Bodislav vede educația ca pe un proces care începe înaintea școlii, dar în care universitatea are un rol esențial în dezvoltarea ulterioară a competențelor.

„Cei șapte ani de acasă reprezintă primul nivel de fundație și după aceea vine școala formală”, a explicat el.

Universitatea trebuie să creeze spațiul în care oamenii își pot dezvolta capacitatea de a conduce și de a deveni lideri, prin informație de calitate, profesori bine pregătiți, infrastructură și o componentă tehnică adaptată evoluției economiei. Pentru Bodislav, însă, pregătirea unui lider nu poate însemna doar acumularea de informații.

„Nu poți să fii doar visător să conduci decât la început”, spune profesorul, subliniind nevoia unor oameni cu o bază solidă de cunoștințe și competențe.

Educația și businessul, în aceeași ecuație

Din această perspectivă, universitățile cu profil economic, tehnic și academic pot avea un rol direct în dezvoltarea mecanismului prin care România își pregătește viitoarele companii și echipe de management.

„Curricula școlilor, mai ales una universitară, tehnică și academică pe business, pot ajuta foarte mult acest mecanism să se dezvolte în România”, a spus Bodislav.

Ideea se leagă de una dintre temele centrale ale conferinței Made in Romania: dezvoltarea companiilor românești nu ține de un singur element. Finanțarea, accesul la resurse umane, competențele de management, infrastructura și relația dintre mediul privat, stat și educație se întâlnesc în același punct — capacitatea unei economii de a transforma inițiativele antreprenoriale în companii capabile să crească și să genereze valoare.