În viziunea vedetei de televiziune, apariția intempestivă a acestui dosar, soldată cu arestarea liderului suveranist, denotă fără dubii un dosar făcut la comandă, instrumentat politic.

„Cineva vrea neapărat să arunce România în aer, după părerea mea. Să faci lucrul ăsta, mie mi se pare deja că cineva vrea să arunce România în aer. Adică e o stare de tensiune, e o chestiune… Se simte în aer această stare de tensiune, de nemulțumire. Iar eu cred că prin arestarea lui Călin Georgescu, făcută la comandă… Adică de unde până unde vin unii să-i facă un dosar după 5 ani lui Călin Georgescu. Și să-l mai și aresteze? Și să facă efortul disperat să-l aresteze”.

Suspiciuni legate de magistrații CAB

În susținerea argumentării sale, jurnalistul Gândul a atras atenția că una dintre judecătoarele de la Curtea de Apel care a decis în dosar are o situație suspectă prin soțul acesteia. În context, Marius Tucă a mai punctat că în curând se vor afla mai multe lucruri despre magistrata CAB.