„Cineva vrea neapărat să arunce România în aer, după părerea mea. Să faci lucrul ăsta, mie mi se pare deja că cineva vrea să arunce România în aer. Adică e o stare de tensiune, e o chestiune… Se simte în aer această stare de tensiune, de nemulțumire. Iar eu cred că prin arestarea lui Călin Georgescu, făcută la comandă… Adică de unde până unde vin unii să-i facă un dosar după 5 ani lui Călin Georgescu. Și să-l mai și aresteze? Și să facă efortul disperat să-l aresteze”.
În susținerea argumentării sale, jurnalistul Gândul a atras atenția că una dintre judecătoarele de la Curtea de Apel care a decis în dosar are o situație suspectă prin soțul acesteia. În context, Marius Tucă a mai punctat că în curând se vor afla mai multe lucruri despre magistrata CAB.
„O să vedeți, una dintre judecătoarele alea ce legătură are, soțul, cu lumea asta a dosarelor. Până una alta, uitați-vă la bucuria ăstora că a fost arestat Georgescu. De parcă ei ar fi câștigat ceva. Sistemul ăsta s-a pus pe un singur om. Pe un singur om, aici e chestiunea. Și spuneam că ăștia au venit cu o brichetă pe lângă acest… Și arestarea lui Georgescu nu înseamnă altceva decât să aprindă chibritul într-o cameră în care s-au acumulat gaze”.