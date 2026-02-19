Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a alocat un spațiu generos politicii externe a lui Nicușor Dan și a minusurilor începutului său de mandat pe acest palier major al unui președinte.

Ca observație generală, cunoscutul jurnalist apreciază că lui Nicușor Dan nu cred că îi pasă de părerea celorlalți, ceea ce explică relaxarea sa în toate aparițiile publice, dar și gafele de imagine pe care nu încearcă să le corijeze.

”Este foarte important să te duci acolo pregătit”

Nu în ultimul rând, Doru Bușcu a criticat opiniile recente ale șefului statului, cum că nu ar fi important să fii prezent la Davos sau la Conferința de securitate de la Munchen. Jurnalistul a recomandat ca viitoarele delegații externe majore, precum cea de la Davos, să fie pregătite din timp și foarte meticulos.

”Cum să spui o asemenea gogomănie? Sau să te porți ca și cum ai gândi-0: nu e important să fiu acolo. Este foarte important, este absolut esențial să fii acolo și este foarte important să te duci acolo pregătit. De-acum trebuie să rezervi o sală la Davos, dar asigură-te că ai microfon, că ai priză. Pune-ți niște băieți, de-acum să-ți construiască un discurs așa încât, dacă tu ești președintele unei țări, fie ea și neimportantă, și ții un discurs care oricum este înregistrat, ai șansa ca din timp să dai ideilor tale o putere de circulație mare. Pregătește din timp aceste lucruri, că ăsta e jobul tău”.

Bușcu: De-asta se spune că Nicușor Dan nu muncește

În egală măsură, redactorul-șef Cațavencii a observat că șeful statului se risipește în sarcini anodine și minimizează statutul politicii externe a României.

”De-asta se spune că Nicușor Dan nu muncește. Ce dracu face când se duce la serviciu? Astea-s lucrurile esențiale. Or dacă citește tabele cu companii care au datorii, nu e treaba lui. Dacă face liste cu oameni care trebuie decorați, nu e treaba lui. El trebuie doar să semneze când sunt lucruri din astea care țin de administrația banală. El trebuie să gândească cu ce oameni mă sfătuiesc ca să ieșim din poziția asta dificilă diplomatică, ca să îmbunătățim politica externă. Ca să lămurim care e treaba cu această mitologie a înarmării pe fonduri europene care se cheamă SAFE și ce ar trebui să facem noi, în paralel cu acest vis de aur, al europenilor care poate nu va deveni niciodată realitate”.

