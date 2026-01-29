Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”

29 ian. 2026, 16:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitat în emisiunea Ai Aflat! de joi, liderul AUR, George Simion, a făcut un anunț bombă în emisiunea moderată de jurnalistul Ionuț Cristache. AUR va avea propriul sediu la Washington, pe care îl va inaugura la primăvară. 

Astfel, a punctat Simion, AUR va deschide un sediu propriu în capitala SUA, Wasghington. chiar lângă Capitol hill. Mai mult, odată cu noul sediu, reprezentanții partidului vor tura motoarele pe lobby.

”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de stat”

”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de stat, la firmele de lobby evreiesti. (Andrei) Muraru (ambasadorul României la Washington), Ioanid au sunat să nu mă primească (Marco) Rubio, că aș fi antisemit și alte bazaconii”, a spus George Simion.

Politicianul a explicat că demersul unui sediu propriu în Statele Unite va susține direcția politică AUR de apropiere de conservatorii americani și de Administrația Trump.

Noi nu mergem pe mâna Ursulei von der Leyen, ci mergem pe mâna lui Trump cu bunele și relele lui. Cei din administrația lui știu de noi. Noi vom dezvolta aceste acțiuni, vom avea un sediu permanent. Îl vom deschide la primăvară, vom merge săptămânal acolo, a completat invitatul.

