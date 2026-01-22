Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“

Președintele american Donald Trump a semnat, joi, la Forumul Economic Mondial din Elveția, carta Consiliul Păcii. Aliații principali ai Statelor Unite nu s-au alăturat organismului care promite să rezolve conflictele globale, totuși 19 lideri mondiali, printre care premierul maghiar Viktor Orban și președintele argentinian Javier Milei l-au însoțit pe Trump pe Scena de la Davos. Nu este clar, însă, dacă vreo țară a acceptat să plătească suma de un miliard de dolari, cerută de Trump, pentru a deveni membru permanent al Consiliului.

Potrivit The Guardian, lângă președintele Trump, pe scena de la Davos, s-au aflat:

Șeicul Isa din Bahrain Ministrul de externe al Marocului Președintele Argentinei Prim-ministrul Armeniei Președintele Azerbaidjanului Prim-ministrul Bulgariei Prim-ministrul Ungariei Președintele Indoneziei Viceprim-ministru al Iordaniei Președintele Kazahstanului Președintele Kosovo Prim-ministru al Pakistanului Președintele Paraguayului Prim-ministru al Qatarului Ministrul afacerilor externe din Arabia Saudită Mministrul afacerilor externe al Turciei Un reprezentant din Emiratele Arabe Unite Președintele Uzbekistanului Prim-ministrul Mongoliei

Rubio sigură că și alte țări se vor alătura, în ciuda rezervelor aliaților

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat la Davos că liderii unor țări au indicat că intenționează să adere, dar că au nevoie în continuare de aprobarea parlamentelor lor.

„Alții se vor alătura”, a spus Rubio. „Mulți vor să facă parte din acest efort, pentru că va fi un efort de succes”, a adăugat el. El a minimalizat rezervele unor țări, spunând că multe au nevoie doar de aprobarea internă înainte de a se alătura.

Printre semnatarii de astăzi nu s-au numărat aliați occidentali majori, unii exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca acest consiliu să înlocuiască Națiunile Unite. Marea Britanie a anunțat încă de dimineață că nu va participa la ceremonia de semnare a Acordului de pace a lui Trump din cauza implicării președintelui Putin.

„Avem îngrijorări cu privire la faptul că președintele Putin ar putea face parte dintr-un proiect în care se discută despre pace, în condițiile în care nu am văzut, încă, niciun semn din partea lui Putin că va exista un angajament față de pacea în Ucraina”, spunea Yvette Cooper, secretar de stat pentru Afaceri Externe a Regatului Unit.

Norvegia și Suedia au indicat, de asemenea, că nu se vor alătura Coniliului Păcii înființat de Trump, relatează The Guardian. Prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, a declarat că „nu a sosit încă momentul să acceptăm invitația”, potrivit agenției de știri STA, principalul argument fiind că mandatul consiliului ar putea fi prea larg și ar putea submina ordinea internațională bazată pe Carta ONU.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi, la Kremlin, că Rusia este pregătită să aloce 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump.

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu președintele Palestinei, Mahmoud Abbas. Putin a subliniat că banii ar urma să provină din activele rusești înghetațe de administrația anterioară a Statelor Unite.

„Suntem pregătiți să direcționăm un miliard de dolari către noua structură «Consiliul pentru Pace», în principal pentru a sprijini poporul palestinian – pentru a aloca aceste fonduri reconstrucției Fâșiei Gaza și soluționării problemelor Palestinei. Am mai spus, această sumă va proveni din fonduri înghețate în Statele Unite încă din timpul administrației anterioare. Consider că acest lucru este pe deplin posibil”, a declarat Putin.

