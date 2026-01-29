Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, președintele AUR, George Simion, a dat amănunte în legătură cu scena controversată a tăierii unui tort sub forma Groenlandei cu steagul SUA, în timpul recentei sale vizite peste Ocean.

Liderul AUR a punctat că personal nu a adus tortul, ci organizatorii evenimentului.

”Nu am încurajat cucerirea niciunui teritoriu din Uniunea Europeană”

În plus, a amintit Simion, Groenlanda nu este un teritoriu aparține UE. George Simion a dezmințit acuzațiile care i-au fost aduse de adversarii politici, că ar fi trădat România, argumentând:

”Am văzut acuzațiile USR că sunt trădător de țară. N-am înțeles care e țara. Pentru ei aș băga mâna în foc că țara nu e România. Nu am încurajat cucerirea niciunui teritoriu din Uniunea Europeană. Când ești la Roma, te comporți ca romanii. Eu am fost foarte sincer cu românii, inclusiv în campania electorală (n.r. – din mai 2025) și am spus adevărul. Calea noastră ca suveraniști și ca reprezentanți ai acestui curent este alături de Statele Unite ale Americii. N-am adus eu tortul. Dacă aduceam ceva din România, poate aduceam sarmalele. Recepția a fost una în spirit de glumă. Serveam băuturi cu «rare earth minerals», totul a fost în spirit de glumă”, a comentat Simion.

