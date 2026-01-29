Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România”

În emisiunea Marius Tucă Show pe 28 ianuarie 2026, analistul Dan Dungaciu susține că Groenlanda va trece inevitabil sub influența SUA în Arctic, asemănând-o cu Alaska secolului XXI datorită poziției sale geostrategice, înconjurată de Rusia și China. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu critică comparațiile patriotarde românești, precum cea cu „tăierea tortului cu Dobrogea”, numind-o „creatină” și lipsită de relevanță geopolitică. El subliniază că România nu se poate apăra singură de puteri mari (ruși, chinezi, turci, americani) doar cu „trotinete, banane sau blugi”, ci trebuie să fie prezentă la masa negocierilor internaționale pentru a preveni pierderi teritoriale.

„Toată lumea zici, domnule, patetismul ăsta, cum să spun, aparent inteligent. Zice, domnule, dacă va veni cineva să taie tortul cu Dobrogea și pierdeți Dobrogea. Cine poate să taie Dobrogea? Zic, chinezii, rușii, americanii, că și acestia sunt răi acum, turcii, cine-o fi… Am zis, domnule, voi aveți pe cineva, pe lângă americani, pe lângă ruși, pe lângă chinezi, pe lângă turci, să nu taie Dobrogea? Nu. Și atunci, cum vă apărați Dobrogea, ca să nu îi taie cineva, presupunând că cineva ar vrea să taie tortul cu Dobrogea (…) Deci oamenii aceștia sunt complet în afara chestiunii. Noi ne-am dus acolo ca să nu ajungă nimeni să taie vreo bucată din România, că trebuie să fii acolo ca să vorbești, presupunând, prin absurd, că s-ar putea ajunge la asta” , spune Dungaciu

Analistul compară Groenlanda cu Alaska, cumpărată de SUA în secolul XIX pentru controlul Arcticului, înconjurat de Rusia și state europene „neputincioase” precum Norvegia. El prezice că SUA o va prelua inevitabil, prin înțelegeri NATO, nu prin forță, ci prin rute strategice și baze militare. Europa este caricaturizată pentru slăbiciune: trupe germane trimise în Groenlandă s-au întors rapid „cu coada între picioare”, iar secretarul general NATO i-a mustrat.