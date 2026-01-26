Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”

Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”

Bianca Dogaru
26 ian. 2026, 16:43, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a afirmat că ministrul Apărării, Radu Miruță, are un tipar clar de comunicare publică, în care face declarații controversate, iar după câteva zile revine asupra lor prin dezmințiri sau clarificări. Jurnalistul a făcut referire atât la episodul legat de Groenlanda, cât și la declarațiile recente despre Nicolae Ceaușescu. 

Cristoiu a susținut că funcția deținută de Radu Miruță este marcată de un comportament repetitiv în spațiul public, în care afirmațiile inițiale sunt ulterior retrase sau nuanțate.

„Funcția lui are deja o caracteristică – zice o prostie și după vreo trei zile o dezminte. Așa a făcut și cu Groenlanda. După asta, faza cu Ceaușescu. El a vrut să fie nuanțat.”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a stârnit controverse după ce a vorbit la Digi 24 despre patriotismul fostului lider comunist, Nicolae Ceaușescu. Ulterior, după revoltele apărute în spațiul public, Miruță a încercat să clarifice situația și a transmis că „Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism”.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
17:06
Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
EXCLUSIV Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
16:17
Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
16:02
Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, siderat că a aflat pe surse despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni
15:30
Ion Cristoiu, siderat că a aflat pe surse despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
12:45, 25 Jan 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan
11:20, 23 Jan 2026
Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Logoterapia – 15 principii care te pot ajuta să găsești sens în situații limită din viață
RĂZBOI Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
17:57
Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
SCANDAL Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
17:42
Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
NEWS ALERT Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine
17:41
Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine
OPINIE CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”
17:34
CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință”
RETAIL Încă un lanț de magazine părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei
17:17
Încă un lanț de magazine părăsește definitiv România. Anunțul oficial al companiei
INEDIT Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
17:10
Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor

Cele mai noi

Trimite acest link pe