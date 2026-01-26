Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a afirmat că ministrul Apărării, Radu Miruță, are un tipar clar de comunicare publică, în care face declarații controversate, iar după câteva zile revine asupra lor prin dezmințiri sau clarificări. Jurnalistul a făcut referire atât la episodul legat de Groenlanda, cât și la declarațiile recente despre Nicolae Ceaușescu.

Cristoiu a susținut că funcția deținută de Radu Miruță este marcată de un comportament repetitiv în spațiul public, în care afirmațiile inițiale sunt ulterior retrase sau nuanțate.

„Funcția lui are deja o caracteristică – zice o prostie și după vreo trei zile o dezminte. Așa a făcut și cu Groenlanda. După asta, faza cu Ceaușescu. El a vrut să fie nuanțat.”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a stârnit controverse după ce a vorbit la Digi 24 despre patriotismul fostului lider comunist, Nicolae Ceaușescu. Ulterior, după revoltele apărute în spațiul public, Miruță a încercat să clarifice situația și a transmis că „Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism”.