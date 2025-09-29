Ion Cristoiu, atac subtil la adresa AUR: „Partidul nostru de OPOZIȚIE nu a câștigat alegerile în România, dar le-a câștigat prin lume”

Ion Cristoiu a comentat ironic despre modul în care partidul AUR se laudă cu succese prin străinătate, dar nu adună aceleași rezultate și în România. Într-o notă sarcastică, Cristoiu a remarcat că AUR a bifat Polonia, Franța, Italia și chiar Republica Moldova, dar acasă nu se vede nimic concret. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Ați observat că partidul nostru de opoziție are numai preocupări externe? Nu a câștigat alegerile în România, dar le-a câștigat în Polonia. Și s-a dus în Franța, a ajutat-o pe Marine Le Pen, s-a dus în Anglia și l-a ajutat pe ăla, acum merge în Croația. A fost în Italia, acum în Republica Moldova… Problema este că în România nu e niciodată,” a declarat Cristoiu.