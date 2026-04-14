Ion Cristoiu: „Ideea de alianță transatlantică s-a dus”. Care va fi soarta lui Zelenski

Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache!”, Ion Cristoiu a declarat că războiul din Ucraina se va încheia în acest an, deoarece administrația Trump își va schimba prioritățile. Cristoiu consideră că, după rezolvarea tensiunilor cu Iranul, Donald Trump își va îndrepta atenția către Kiev pentru a impune pacea, fapt care va duce la dispariția politică a lui Volodimir Zelenski.

„Ciocanul de foc” al lui Trump se mută spre Kiev

Cristoiu a afirmat că Administrația Trump va acționa decisiv asupra Ucrainei, imediat după ce va încheia conflictul cu Iranul.

„Conflictul din Europa nu mai este Putin-Bruxelles, este Trump-Zelenski. Faptul că Vance s-a dus și a elogiat un luptător împotriva UE, înseamnă că ideea de alianță transatlantică s-a dus. Povestea din Ucraina se termină anul ăsta. E clar că imediat cum Trump termină zona din Iran, ciocanul de foc al administrației Trump se îndreaptă către Zelenski. De data asta nu va mai merge.”

De ce Zelenski nu poate conduce Ucraina pe timp de pace

Cristoiu a spus că Zelenski a devenit un lider incompatibil cu viitorul țării sale. Acesta a argumentat că actualul președinte este un om al războiului, obișnuit cu gloria internațională, iar Ucraina va avea nevoie de un lider complet diferit.