Administrația Trump continuă să intensifice presiunea economică asupra Cubei, iar o acțiune militară pare iminentă. Analistul de politică externă Ștefan Popescu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, a argumentat de ce invazia pregătită de Pentagon în Cuba comunistă este iminentă și a explicat care e miza lui Donald Trump.

Pentagonul a plănuit timp de mai multe luni lansarea unui atac militar asupra Cubei, arată un articol de pe Politico. Au fost poziționate trupe, arme, resurse logistice și tot arsenalul pentru a răsturna regimul comunist instalat din 1959. Mai este nevoie doar de aprobarea finală din partea lui Donald Trump.

Raul Castro, după modelul lui Maduro

În opinia lui Ștefan Popescu, liderul de la Casa Albă se va reorienta spre țara vecină, sperând că va șterge cu buretele eșecul strategic din Iran, republica islamică în care vede o capcană pentru Trump.

„Sunt convins că va fi următoarea pe listă. Am văzut, rețeta e aceeași cu Maduro. L-au inculpat pe Raul Castro, care are 95 de ani, deci l-au delegitimat. Au acceptat și cubanezii 100 de milioane de dolari ajutor. Înseamnă că în regiune există o facțiune, o grupare care consideră că negocierea cu Statele Unite este inevitabilă. Și oricum, vei conduce tot cu cadrele regimului. Și la noi, după 89, cine a făcut democrația? Cadrele regimului. Cum să conduci o țară, doar n-o să vină americanii?”

Au nevoie să arate un succes

Cunoscutul politolog a mai observat că viitoarea campanie din Cuba, una iminentă, îl va ajuta pe liderul american să facă impresie la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului (midterms).

Acum se încălzește Cuba, pentru că au nevoie să arate un succes (n.r. – la midterms). Și probabil că în Cuba se va întâmpla ceva, pentru că este foarte ușor în acea țară, care este și asfixiată. Vor încerca o mișcare în Cuba. Păi trebuie să fie înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, să spui: Am un succes în materia de politică externă.

