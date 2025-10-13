Ion Cristoiu ironizează prezența ȘEFULUI armatei la un post TV, în weekend: „E stătut. Visul generalului e în televizoare”

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
16:41
Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, prezența generalului Vlad Gheorghiță, șeful armatei, la un post TV, unde a vorbit despre stagiul voluntar.
Jurnalistul Ionuț Cristache a adus în discuție, în cadrul emisiunii, prezența generalului Vlad Gheorghiță, șeful armatei, la un post TV, în weekend.
Ion Cristoiu a declarat scurt și la obiect:
„Sunt stătuți”.
Publicistul a explicat în continuare:
„Visul generalului e în televizoare. În toată această perioadă de când este istoria modernă, generalii au vrut să fie în spațiul public”, a precizat Cristoiu.