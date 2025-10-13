Ion Cristoiu: „Războiul nu l-a oprit Donald Trump. Deocamdată nu știm în ce constă pacea”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că războiul dintre Israel și Hamas s-a oprit singur și nu Donald Trump este cel care a jucat un rol crucial.

Ion Cristoiu a precizat, referitor la armistițiul de pace dintre Israel și Hamas, inițiat de Donald Trump, că acest conflict s-a oprit „singur”.

„Războiul nu l-a oprit el, ci s-a oprit singur. Nici măcar Rusia nu era lăsată să distrugă un asemenea teritoriu. Pur și simplu Netanhyahu nu a putut fi oprit. Deocamdată nu știm în ce constă pacea”, a declarat Ion Cristoiu.