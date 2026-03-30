Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre criza carburanților și a pus accentul pe lipsa de reacție din partea poporului român.

Ion Cristoiu a făcut o trecere în istorie și a afirmat că niciodată nu au fost rezolvate problemele de ordin social doar din inițiativa celor aflați la putere. Scriitorul a criticat felul în care oamenii reacționează cu pasivitate la deciziile Guvernului Bolojan, fără să recurgă la demersuri concrete pentru gestionarea crizei carburanților.

„Nu e adevărat, nu există o problemă fără reacție populară. De ce să fac eu o problemă? De ce nu vin ei să blocheze cu mașinile? Nicăieri în lume, în istorie, politicianul sau conducătorul nu a făcut ceva pentru că-i părea rău de popor. Cine crede că vreun om politic de pe pământul ăsta a zis „săracul popor”. Este un mare interes să câștige și nu fac altceva decât să se ocupe de Șoșoacă.”

„Dacă nu fac nimic, înseamnă că au bani”

Cristoiu a asociat atitudinea românilor cu o stare de indiferență și a spus, în mod ironic, că lipsa de reacție provine din siguranța financiară a acestora.