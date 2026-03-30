Ion Cristoiu reacționează la criza carburanților: „Nu există o problemă fără reacție populară. De ce nu vin să blocheze cu mașinile?”

Bianca Dogaru

Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre criza carburanților și a pus accentul pe lipsa de reacție din partea poporului român. 

Ion Cristoiu a făcut o trecere în istorie și a afirmat că niciodată nu au fost rezolvate problemele de ordin social doar din inițiativa celor aflați la putere. Scriitorul a criticat felul în care oamenii reacționează cu pasivitate la deciziile Guvernului Bolojan, fără să recurgă la demersuri concrete pentru gestionarea crizei carburanților.

„Nu e adevărat, nu există o problemă fără reacție populară. De ce să fac eu o problemă? De ce nu vin ei să blocheze cu mașinile? Nicăieri în lume, în istorie, politicianul sau conducătorul nu a făcut ceva pentru că-i părea rău de popor. Cine crede că vreun om politic de pe pământul ăsta a zis „săracul popor”. Este un mare interes să câștige și nu fac altceva decât să se ocupe de Șoșoacă.”

„Dacă nu fac nimic, înseamnă că au bani”

Cristoiu a asociat atitudinea românilor cu o stare de indiferență și a spus, în mod ironic, că lipsa de reacție provine din siguranța financiară a acestora.

„Dacă poporul nu face nimic, dacă nu bombăne, înseamnă că românii au bani. Noi bocim poporul român, dar pe poporul român îl doare în cot.”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe