Ion Cristoiu: Uniunea Europeană trebuie să dea banii Ungariei / De ce nu îl suportă Ursula pe Viktor Orban

Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache!”, Ion Cristoiu a lansat un atac la adresa liderilor politici de la București, pe care îi acuză de un comportament de tip „fanariot” în relația cu Uniunea Europeană. Acesta a explicat și relația tensionată dintre șefa Comisiei Europene și Viktor Orban.

Care este interesul principal al Bruxelles-ului

Cristoiu a afirmat că în politica actuală nu există sentimente, ci doar interese clare, unde Bruxelles-ul urmărește să găsească state care să contribuie financiar fără să pună întrebări. Acesta a precizat că antipatia Ursulei von der Leyen pentru Viktor Orban provine din vizita fostului premier ungar la Moscova.

„În lumea de azi, nu există iubire, există interes. În cazul de față e interesul Bruxellesului de găsi niște proști, ca noi, care să dea bani. De ce credeți că Ursula nu-l suporta pe Orban? Că s-a dus la Moscova și nu avea voie să se ducă, trebuia să se ducă ea. Istoria României arată că nu există simpatii, există interese. Interesul de la Bruxelles este de a sacrifica interesele puterilor mici.”

Vizita lui Sorin Grindeanu la Comisia Europeană

Ion Cristoiu a criticat vizita liderului PSD la Bruxelles pentru a cere permisiunea oficialilor europeni ca partidul său să iasă de la guvernare.