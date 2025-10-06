În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a discutat despre componența echipei de la Cotroceni, ironizând selecția făcută de președintele Nicușor Dan. În timp ce analiza numele proaspăt numiților, Cristoiu și-a oprit atenția asupra Anei Maria Geană. Urmăriți aici emisiunea integrală

„E romantică, e așa cum le place matematicienilor. Dacă trece pe hol, nu vă uitați după ea? E o apariție spectaculoasă. Nu-i așa? O spun cu admirație sinceră,” a declarat Cristoiu cu fascinație.