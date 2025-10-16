Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN

Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN

16 oct. 2025, 17:52, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN

Marea deMobilizare care a isterizat România a fost viu comentată în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Moderatorul și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au criticat vehement metodele de alarmare inutilă a populației civile, sub pretextul unei campanii de inventariere a personalului operațional al Armatei Române care a inclus și rezerviștii. Însă, tot zgomotul e doar vârful aisbergului. 

Marius Tucă a citat o declarație a unui om extrem de bine informat, și anume Cristian Barna , fost rector al Academiei SRI. Declarația a fost publicată pe site-ul Inpolitcs.ro al lui Bogdan Tiberiu Iacob și se referă la poziția României în cazul unei agresiuni a Rusiei la adresa Republicii Moldova.

Tucă: Toate informațiile vin în crescendo

Peste toată această isterie că oamenii sunt chemați să se antreneze o zi, în eventualitatea că va veni războiul, vine domnul Cristian Barna, care a fost pro-rector al Academiei, SRI, băi băiatule, deci nu e…  Vorbește despre contribuția României la apărarea și securitatea Republicii Moldova. Îl citează pe generalul Gheorghiță. Vedeți că toate informațiile astea vin în crescendo”, a explicat Marius Tucă.

Cunoscutul jurnalistul a cerut public decidenților să încheie toată campania furibundă care a pus pe jar țara.

Tucă: Terminați cu asta cu războiul.

Cristache: Terminați cu defilările în prime time.

Sprijinul militar pentru Moldova a fost confirmat de înalți oficiali ai Armatei Române

România va acorda sprijin militar Republicii Moldova în cazul unei invazii din partea Federației Ruse. Opinia expertului român Cristian Barna, fost prorector al Academiei SRI, a fost exprimată în cadrul dezbaterilor publice „Contribuția României la securitatea și apărarea Republicii Moldova: așteptări și posibilități”, organizate de agenția de presă din Republica Moldova IPN. Potrivit expertului, citat de Inpolitics.ro, în cazul unei agresiuni rusești, Bucureștiul este pregătit să intervină prin mijloace militare și nemilitare.

Cristian Barna a mai afirmat că sprijinul militar al României pentru Republica Moldova în cazul unei invazii, inițial discutat ca o posibilitate, a fost recent confirmat oficial de reprezentanți de rang înalt ai armatei române.

„Am fost unul dintre primii care, acum un an, a declarat că România va acorda sprijin militar Republicii Moldova atunci cînd va fi necesar. Cînd am spus asta, am fost simultan aplaudat și criticat. Săptămîna trecută, șeful armatei române, gen.Gheorgițǎ Vlad a vorbit și el despre acest subiect, menționînd că România va sprijini Republica Moldova prin mijloace militare și nemilitare în cazul unei invazii din partea Federației Ruse. Este o declarație foarte puternică, făcută la cel mai înalt nivel al armatei române”, a mai explicat Barna.

Citește și

VIDEO Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan
17:07
Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan
VIDEO Presa, câinele de pază al puterii. Sorina Matei: Se guvernează prin frică
15:59
Presa, câinele de pază al puterii. Sorina Matei: Se guvernează prin frică
VIDEO Sistemul se regrupează, presa se aliniază. Tucă: În România se instaurează încet-încet CENZURA
15:31
Sistemul se regrupează, presa se aliniază. Tucă: În România se instaurează încet-încet CENZURA
VIDEO EXCLUSIV Dan Bittman: „Dacă începe războiul o să plec din țară și o să-i conving și pe copii să vină cu mine. Nu e războiul meu”
20:03
Dan Bittman: „Dacă începe războiul o să plec din țară și o să-i conving și pe copii să vină cu mine. Nu e războiul meu”
AI AFLAT! Dan Bittman, ironii despre ipocrizia bulei progresiste: „Activismul e pe bani. Vreau să fiu Zebră, nu doar Rincocer”
18:55
Dan Bittman, ironii despre ipocrizia bulei progresiste: „Activismul e pe bani. Vreau să fiu Zebră, nu doar Rincocer”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
17:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
ACTUALITATE Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
17:51
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
EXTERNE O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
17:48
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
POLITICĂ Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
17:37
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
ACTUALITATE Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
17:36
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
EXCLUSIV Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
17:30
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii