Marea deMobilizare care a isterizat România a fost viu comentată în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Moderatorul și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au criticat vehement metodele de alarmare inutilă a populației civile, sub pretextul unei campanii de inventariere a personalului operațional al Armatei Române care a inclus și rezerviștii. Însă, tot zgomotul e doar vârful aisbergului.

Marius Tucă a citat o declarație a unui om extrem de bine informat, și anume Cristian Barna , fost rector al Academiei SRI. Declarația a fost publicată pe site-ul Inpolitcs.ro al lui Bogdan Tiberiu Iacob și se referă la poziția României în cazul unei agresiuni a Rusiei la adresa Republicii Moldova.

Tucă: Toate informațiile vin în crescendo

„Peste toată această isterie că oamenii sunt chemați să se antreneze o zi, în eventualitatea că va veni războiul, vine domnul Cristian Barna, care a fost pro-rector al Academiei, SRI, băi băiatule, deci nu e… Vorbește despre contribuția României la apărarea și securitatea Republicii Moldova. Îl citează pe generalul Gheorghiță. Vedeți că toate informațiile astea vin în crescendo”, a explicat Marius Tucă.

Cunoscutul jurnalistul a cerut public decidenților să încheie toată campania furibundă care a pus pe jar țara.

Tucă: Terminați cu asta cu războiul.

Cristache: Terminați cu defilările în prime time.

Sprijinul militar pentru Moldova a fost confirmat de înalți oficiali ai Armatei Române

România va acorda sprijin militar Republicii Moldova în cazul unei invazii din partea Federației Ruse. Opinia expertului român Cristian Barna, fost prorector al Academiei SRI, a fost exprimată în cadrul dezbaterilor publice „Contribuția României la securitatea și apărarea Republicii Moldova: așteptări și posibilități”, organizate de agenția de presă din Republica Moldova IPN. Potrivit expertului, citat de Inpolitics.ro, în cazul unei agresiuni rusești, Bucureștiul este pregătit să intervină prin mijloace militare și nemilitare.

Cristian Barna a mai afirmat că sprijinul militar al României pentru Republica Moldova în cazul unei invazii, inițial discutat ca o posibilitate, a fost recent confirmat oficial de reprezentanți de rang înalt ai armatei române.

„Am fost unul dintre primii care, acum un an, a declarat că România va acorda sprijin militar Republicii Moldova atunci cînd va fi necesar. Cînd am spus asta, am fost simultan aplaudat și criticat. Săptămîna trecută, șeful armatei române, gen.Gheorgițǎ Vlad a vorbit și el despre acest subiect, menționînd că România va sprijini Republica Moldova prin mijloace militare și nemilitare în cazul unei invazii din partea Federației Ruse. Este o declarație foarte puternică, făcută la cel mai înalt nivel al armatei române”, a mai explicat Barna.