Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a avut-o ca invitată pe Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri ai PSD. Primărița municipiului Craiova a explicat de ce reforma administrației publice, mult lăudată de premierul Ilie Bolojan ca bază a programului său de guvernare, este o falsă soluție.

Invitată de moderator să dea detalii despre modul cum se implementează concret, în teren, marea reformă marca Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a explicat că intenționat premierul a dorit soluția disponibilizării, deși i s-a propus și reducerea cheltuielilor din administrația publică.

Premierul a refuzat reducerea cheltuielilor, insistând pe concedieri

„A treia cifră, care a venit după ce noi am introdus în sistem toți primarii care sunt angajații noștri, a fost 125.000 (n.r. – de angajați bugetari). Cifră după ce noi, primarii, am raportat în platformă câți avem de fapt. Da, dăm afară, domnul Bolojan vrea în continuare 10.000 să fie disponibilizați”.

Ionuț Cristache: Deci s-a făcut un recensământ local, fabulos. Dvs. spuneți că noi acum avem ca punct de reper 125.000 și Bolojan vrea să dea afară 10%? Asta e marea reformă, să dăm afară 12.000 de oameni?

Lia Olguța Vasilescu: Da.

O cifră înșelătoare, folosită de premier ca bază de calcul pentru disponibilizări

Cifra de 330.000 de angajați în administrația publică, folosită de premier ca bază de calcul nu există în scripte, în realitate, a mai punctat edilul Craiovei. „Este una pe care o vehicula presa, de ani de zile, și nimeni nu a stat vreodată să corecteze știrea respectivă”. Lia Olguța Vasilescu a mai precizat că i-a solicitat lui Ilie Bolojan ca soluție să lase operatorul de credit să ia decizia.