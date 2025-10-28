Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a avut-o ca invitată pe Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri ai PSD. Primărița municipiului Craiova a explicat de ce reforma administrației publice, mult lăudată de premierul Ilie Bolojan ca bază a programului său de guvernare, este o falsă soluție.
Invitată de moderator să dea detalii despre modul cum se implementează concret, în teren, marea reformă marca Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a explicat că intenționat premierul a dorit soluția disponibilizării, deși i s-a propus și reducerea cheltuielilor din administrația publică.
„A treia cifră, care a venit după ce noi am introdus în sistem toți primarii care sunt angajații noștri, a fost 125.000 (n.r. – de angajați bugetari). Cifră după ce noi, primarii, am raportat în platformă câți avem de fapt. Da, dăm afară, domnul Bolojan vrea în continuare 10.000 să fie disponibilizați”.
Ionuț Cristache: Deci s-a făcut un recensământ local, fabulos. Dvs. spuneți că noi acum avem ca punct de reper 125.000 și Bolojan vrea să dea afară 10%? Asta e marea reformă, să dăm afară 12.000 de oameni?
Lia Olguța Vasilescu: Da.
Cifra de 330.000 de angajați în administrația publică, folosită de premier ca bază de calcul nu există în scripte, în realitate, a mai punctat edilul Craiovei. „Este una pe care o vehicula presa, de ani de zile, și nimeni nu a stat vreodată să corecteze știrea respectivă”. Lia Olguța Vasilescu a mai precizat că i-a solicitat lui Ilie Bolojan ca soluție să lase operatorul de credit să ia decizia.