Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a oferit un pronostic despre evoluția primei scenei politice odată cu căderea guvernului Bolojan, scenariul despre care se vorbește tot mai insistent, inclusiv din tabăra coaliției de guvernare.

În viziunea cunoscutului jurnalist și analist politic, premierul Bolojan va avea același destin politic nefast cu care s-au confruntat și iluștrii săi predecesori, cum ar fi Ludovic Orban, Florin Cîțu, Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă.

Tucă despre Bolojan: Când ai plecat, Pa 100 de ani

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă premierul Bolojan ar putea renaște din opoziție, Marius Tucă a negat categoric această ipoteză. Invitatul a observat că trebuie să ne uităm la istoricul funcției. Pe de o parte, e vorba de eclipsarea normală care vine odată cu pierderea funcției de la vârful guvernului. Pe de altă parte, cum a fost cazul anumitor prim-miniștri, a fost pata de umbră pe care a pus-o DNA. Chiar dacă ulterior nume cum ar fi Călin Popescu Tăriceanu, de exemplu, au fost reabilitate.

Absolut nu, în 100 de ani nu va renaște. Ți se pare că Ciucă a renăscut politic? Ți se pare că Ciolacu a renăscut politic? S-a salvat e una. Ți se pare că domnul Cîțu s-a salvat politic? Ți se pare că domnul Ludovic Orban s-a salvat politic? Hai să fim serioși. Pa, la revedere. Hai să o luăm de la, cine vrei, Adrian Năstase încoace. Petre Roman, Năstase, Călin Popescu Tăriceanu. Bine, acolo s-au făcut lucrurile și cu ajutorul DNA. I-a ajutat DNA-ul să nu mai scoată capul 100 de ani. Toți, MRU, Mihai Razvan Ungureanu. Odată ce ai trecut pe aici, când ai plecat Pa 100 de ani. Nu mai poți să faci nimic. Adică el nu pleacă printr-o revoltă împotriva democrației. Ci e dat jos pentru că a băgat România în recesiune.

