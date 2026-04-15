Ion Cristoiu: Teoretic, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia luni seara sau cel târziu marți dimineața

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a spus că „teoretic, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia luni seara sau cel târziu marți dimineața”.

„După pauza ciudată din Săptămâna Patimilor și spun ciudată, deoarece nu văd nicio legătură între bătălia politică și Patimile lui Iisus. Partidul Social Democrat a reluat în forță campania pentru ceea ce am putea numi răsturnarea lui Ilie Bolojan. Precizez că e vorba de răsturnarea lui Ilie Bolojan. Adică refacerea sau păstrarea actualei coaliții de guvernare din care să facă parte inclusiv USR, pentru că am înțeles că s-a renunțat la scoaterea USR de la guvernare. Deci, păstrarea actualei coaliții, dar înlocuirea de către PNL a lui Ilie Bolojan cu un alt lider PNL.

Este foarte important, deoarece, așa cum se vede din obiectivul campaniei, PSD s-a concentrat numai pe înlocuirea lui Ilie Bolojan, renunțând chiar și la un obiectiv mult mai important, după părerea mea, pentru PSD. Și anume, la scoaterea USR din actuala coaliție pro-europeană. Așadar, s-a reluat campania și s-a anunțat că, duminică, Consiliul Politic Național, ăsta este un organism de conducere colectiv, al doilea după Congres, va stabili întrebarea care se va pune pentru referendumul de luni. Vor participa 5.000 de lideri principali, de la ora 17:00.

(…) Se vrea și un spectacol mediatic. La referendum, mai mult ca sigur întrebarea va fi dacă PSD merge înainte în actuala coaliție cu Bolojan sau cu un alt lider PNL. Repet, pe surse, trebuie văzut, se spune că s-a renunțat și la întrebarea cu USR. E sigur că întrebarea va viza relația cu Ilie Bolojan. La fel de sigur este că referendumul va avea loc. La fel de sigur este că PSD-ul va spune, în urma unui vot zdrobitor, că nu mai susține pe premierul Ilie Bolojan ca premier”, a spus Ion Cristoiu.

„Teoretic, luni seara sau marți, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia”

„Luni seara, avem deja o poziție a întregului partid PSD. Nu întâmplător se apelează la acest referendum, pentru a crește presiunea asupra lui Ilie Bolojan. După rezultatul referendumului, după momentul de luni seara, sunt 2 posibilități. Cea care va crea multe probleme, o criză, și anume ca Ilie Bolojan să se încăpățâneze să rămână, PNL să se încăpățâneze să-l păstreze. Indiscutabil vom avea o criză politică majoră. Pentru că PSD nu va avea încotro, va trebui să-și retragă miniștrii. Intră în opoziție, nu-i obligatoriu să semneze și moțiune de cenzură.

Cealaltă posibilitate mult mai simplă este ca luni seara sau marți dimineața Ilie Bolojan să-și anunțe demisia. Dacă el demisionează, PNL nu va mai avea pe cine să susțină. În același timp, dacă Ilie Bolojan se cramponează de putere, tot va pleca, dar pierde capital politic. Dacă demisionează, pleacă în ipostaza de erou și mai are șanse să revină ca premier după alegerile anticipate sau alegerile normale. Așadar, teoretic, luni seara sau marți, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia”, a mai spus publicistul.

