Ce acuzații aduce Marcel Ciolacu Guvernului în scandalul Pfizer: „Credeți că puteam câștiga vreun proces?”

Marcel Ciolacu a declarat în cadrul unei conferințe de presă, faptul că Guvernul României era conștient că va exista riscul să piardă procesul cu Pfizer încă din 2023.

Ce acuzații aduce Marcel Ciolacu Guvernului în scandalul Pfizer

Președintele Consiliului Județean Buzău a precizat că i s-a transmis din partea fostului ministrul al Sănătății, faptul că România riscă să fie dată în judecată de Pfizer.

„Credeați că puteam câștiga vreun proces cu Pfizer? Vaccinurile erau la noi în depozit. Am înțeles că am vrut să ne judecăm, dar care a fost temeiul? Dacă eu vă iau mașina, trebuie să v-o plătesc, vă las să mă dați în judecată ca să mai trag de timp. Nu era evident?”, a fost răspunsul lui Ciolacu la întrebarea „și ce ați făcut?” în momentul în care a auzit că România a fost dată în judecată de Pfizer, relatează Digi24.

Acesta a punctat că fostul ministru Alexandru Rafila „a avut-o servită cu acceste vaccinuri”, acuzând membrii Guvernului din 2021 că au dat o comandă „ilogică”. „Pornim de la o gafă. Era o comandă ilogică, nu are nicio treabă cu realitatea, decât dacă voiam să vaccinăm și Africa din banii noștri (…) Au existat niște negocieri, unele le câștigam, unele nu, dar vă repet, era foarte greu să câștigăm o comandă, făcută acea comandă, ni s-a livrat acea comandă”, a mai declarat fostul premier.

România a pierdut procesul cu Pfizer în data de 1 aprilie 2026 și este obligată să plătească integral contractul de 600 de milioane de euro. Mai mult decât atât, țara noastră e obligată să preia și cele 28 de milioane de doze de vaccin.

