Tăriceanu, dezvăluire de la summitul NATO de la Bucuresti, din 2008, la care a participat și Vladimir Putin

Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a analizat criza din Orientul Mijlociu. Politicianul a atras atenția că demersul Iranului de a dezvolta arma nucleară este mai vechi. Context în care, a văzut o dezvăluire interesantă legată de summitul NATO din 2 aprilie 2008, care s-a ținut la București.

În opinia fostului premier, când vorbim despre Iran vorbim despre o realitate gravă. 

Și anume că regimul iranian era într-o fază avansată a îmbogățirii uraniului pentru a-și construi propria bombă nucleară, propriu armament nuclear. Regimul iranian este un regim al ayatollahilor, care este bazat pe fanatismul religios și este de presupus că, așa cum se vede și acum, că sunt incontrolabil. Ar fi utilizat armamentul nuclear pentru a-și atinge.

Ce decizii de culise s-au luat la București, la summitul din aprilie 2008

Însă, acest risc reprezentat de Iran vizează și România. Tăriceanu a dat detalii de culise despre negocierile la nivel înalt luate la summitul de la București, din 2008, unde au fost prezenți fostul cancelar german Merkel, președintele Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush.

”Să știți că pericolul unui război nuclear nu vizează exclusiv Statele Unite. Ne vizează și pe noi. (…) Haideți să dăm puțin ceasurile înapoi. Vă aduc aminte că, după summit-ul NATO de la București din 2008,s-a luat hotărârea… Celebrul summit cu Putin.Mulți nu știu că a fost și Putin la București. Dar atunci au fost luate mai multe hotărâri”, a continuat politicianul. 

Bush a venit cu propunerea de extindere a NATO cu Georgia și Ucraina

  • Prima. Americanii, președintele Bush, care era prezent la București, cu care m-am și întâlnit, a venit cu propunerea de extindere a NATO cu Georgia și Ucraina. La vremea respectivă, Sarkozy, care era președintele Franței, și Merkel, cancelarul Germaniei, au spus: domnule președinte, mai ușor, nu zgândăriți ursul. Americanii: noi mergem înainte. Dar, după aceea, s-a luat hotărârea construirii scutului de la Deveselu. Care a fost discursul public legat de scutul de la Deveselu? De cine să ne apere? Nu se punea problema de apărare împotriva unei agresiuni a Rusiei, ci împotriva amenințării pe care Iranul, de atunci, părea să o afișeze.

Destinația secretă a scutului de la Deveselu

Călin Popescu Tăriceanu a mai dezvăluit că la acel summit memorabil s-a decis și rolul scutului de la Deveselu, de apărător în fața rachetelor republicii islamice aflată acum în război.

Și s-a spus, scutul de la Deveselu este ca să ne apere de rachetele care ar putea să plece din Iran. Ce vreau să spun este că amenințarea iraniană nu este numai la adresa intereselor americane direct. Americanii nu pot să fie atacati, doar interesele americane din zonă sau ale Israelului. Amenințarea iraniană vizează toată Europa, care în momentul ăsta adoptă o poziție care nu mi se pare corectă din punct de vedere al realismului politic. Mie mi se pare că este o oarecare lașitate, a conchis fostul premier.

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe luni, 6 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Bolojan taie în carne vie. Bușcu: E o lipsă de umanitate/Poporul român știe că cei care îl conduc fură
500 euro oul pascal în orașul lui Dominic Fritz. Bușcu: "Un partid se vindecă de tupeu abia după ce trece prin arestări"
Se pune batista pe țambal în scandalul vaccinurilor? Bușcu: Vinovatul poate fi găsit în câteva zile
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 3 aprilie, de la ora 15.00
Doru Bușcu: Coiful acum aparține olandezilor/Ca să-l primească poporul român, ar trebui să dăm banii înapoi 
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
Cum scapi de „petele negre" de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea"
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

