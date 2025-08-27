Mihai Tudose: „Lucrurile au început să meargă rău pentru DEFICIT de la împrumuturile din pandemie. De vină sunt Orban și Cîțu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Mihai Tudose a susținut că problemele economice actuale ale României își au originea în perioada guvernelor conduse de Ludovic Orban și Florin Cîțu, când, spune el, nivelul împrumuturilor a explodat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

„Lucrurile au început să meargă prost de la împrumuturile luate în pandemie – Orban, Cîțu. Noi astăzi plătim 1 miliard de euro pe lună dobânzi. În acei ani superbi de guvernare Orban și Cîțu s-a dublat deficitul. Cât se împrumutase România în 30 de ani, s-au mai împrumutat ei în 2 ani. De acolo lucrurile au luat-o razna cumva. Peste toată treaba asta a venit pandemia și a venit PNRR-ul.”