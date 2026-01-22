Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România

22 ian. 2026, 15:15, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o intervenție telefonică în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Florin Barbu, actual ministru al Agriculturii, a comentat evoluțiile din scandalul acordului Mercosur și poziția ministerului său.

Ministrul a precizat, pentru Gândul, că documentul nu a primit girul ministerului Agriculturii. Cea mai mare îngrijorare este aceea că nu există o estimare a efectelor pe piața din România a produselor importate de pe piața țărilor Mercosur. Fermierii români riscă chiar falimentul, a avertizat Florin Barbu.

Ministerul Agriculturii a cerut 2 ani de tranziție

Votul de ieri din Parlamentul European a fost un vot corect. Europarlamentarii au ales procesatorii români și din UE. În decembrie 2025 a fost un memorandum semnat de președintele României. A plecat de la minister nesemnat de către mine, am adus foarte multe argumente că acordul cade în sarcina ministerului. Am solicitat încă din decembrie, împreună cu omologul meu francez, garanții pe partea de Mercosur.

Prima garanție a fost ca acest Mercosur pe parte de agricultură și comerț alimentar să aibă 2 ani de tranziție, să vedem ce efecte aduce în piață. Nu a existat un studiu de impact. Nu știm ce produse vor fi aduse în România, a precizat Barbu. 

”Putem duce fermierii în faliment”

  • Nu știm ce pesticide conțin aceste produse care vin din America Latină. În spațiul public au fost anumite acuzații privind carnea de pui
  • Putem duce fermierii într-o zonă de faliment, tot sectorul pui e adio, a completat ministrul.

Controversatul acord Mercosur, care a înfuriat fermierii români, dar și pe cei din alte țări europene, va ajunge la CJUE.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a felicitat pe românii care au participat la protestul de marți de la Strasbourg împotrivia acordului care a polarizat Uniunea Europeană. De asemenea, oficialul a transmis că a cerut mai multe garanții pentru fermierii români și cei din UE încă din iulie 2025 și susține că un comerț lipsit de controale îi poate afecta grav pe producătorii din Uniunea Europeană.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
EXCLUSIV România izolată pe plan internațional. Ștefan Popescu: Nu este menționată în inițiativa de securitate a Statelor Unite, Polonia da
13:01
România izolată pe plan internațional. Ștefan Popescu: Nu este menționată în inițiativa de securitate a Statelor Unite, Polonia da
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Mercosur, acordul care a inflamat Europa. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul
17:06
Mercosur, acordul care a inflamat Europa. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul
EXCLUSIV De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană
16:33
De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
CONTROVERSĂ Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
16:00
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă

Cele mai noi

Trimite acest link pe