Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România

Într-o intervenție telefonică în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Florin Barbu, actual ministru al Agriculturii, a comentat evoluțiile din scandalul acordului Mercosur și poziția ministerului său.

Ministrul a precizat, pentru Gândul, că documentul nu a primit girul ministerului Agriculturii. Cea mai mare îngrijorare este aceea că nu există o estimare a efectelor pe piața din România a produselor importate de pe piața țărilor Mercosur. Fermierii români riscă chiar falimentul, a avertizat Florin Barbu.

Ministerul Agriculturii a cerut 2 ani de tranziție

Votul de ieri din Parlamentul European a fost un vot corect. Europarlamentarii au ales procesatorii români și din UE. În decembrie 2025 a fost un memorandum semnat de președintele României. A plecat de la minister nesemnat de către mine, am adus foarte multe argumente că acordul cade în sarcina ministerului. Am solicitat încă din decembrie, împreună cu omologul meu francez, garanții pe partea de Mercosur. Prima garanție a fost ca acest Mercosur pe parte de agricultură și comerț alimentar să aibă 2 ani de tranziție, să vedem ce efecte aduce în piață. Nu a existat un studiu de impact. Nu știm ce produse vor fi aduse în România, a precizat Barbu.

”Putem duce fermierii în faliment”

Nu știm ce pesticide conțin aceste produse care vin din America Latină. În spațiul public au fost anumite acuzații privind carnea de pui

Putem duce fermierii într-o zonă de faliment, tot sectorul pui e adio, a completat ministrul.

Controversatul acord Mercosur, care a înfuriat fermierii români, dar și pe cei din alte țări europene, va ajunge la CJUE.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a felicitat pe românii care au participat la protestul de marți de la Strasbourg împotrivia acordului care a polarizat Uniunea Europeană. De asemenea, oficialul a transmis că a cerut mai multe garanții pentru fermierii români și cei din UE încă din iulie 2025 și susține că un comerț lipsit de controale îi poate afecta grav pe producătorii din Uniunea Europeană.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE