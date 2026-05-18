Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți oameni au înnebunit

Abuzurile efectuate de binomul DNA-SRI și protocoalele secrete dintre cele două instituții, dar și aura falsă de zeiță a dreptății pentru fosta președintă a DNA, Laura Kovesi, ar trebui să fie o temă serioasă de reflecție în spațiul public. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul de investigații Răzvan Savaliuc a dat amănunte explozive din dosarele în care a fost implicată actuala șefă a EPPO. 

Rugat de moderatorul emisiunii să comenteze declarațiile recente ale lui Nicușor Dan, care a admis că în mandatul fostei șefe DNA au fost comise abuzuri, jurnalistul de investigații a relatat experiența personală avută cu mai marii din Parchete. Un rol aparte l-a jucat actualul Procuror european, Laura Codruța Kovesi.

Într-un dosar am făcut demonstrația cu doamna Kovesi

Savaliuc a confirmat imixtiunea Serviciului Român de Informații, în viața politică, economică, în justiție, în strânsă cooperare cu DNA. Redactorul-șef al publicației Lumea justiției a povestit o experiență directă cu Kovesi, care implică și alte figuri de prim plan din sistemul juridic autohton. 

Laura Codruța Kovesi

E o chestie pe care noi o spuneam de atâta și atâta timp. Că s-au făcut abuzuri în DNA pe vremea... Sunt peste 1.000 de achitări. Într-un dosar am făcut demonstrația cu doamna Kovesi. Era Augustin Lază, Procurorul general al României. Și într-o conferință de presă, lângă Augustin Lazăr era fosta șefa a Înaltei Curți, Livia Stanciu. În primul rând era doamna Kovesi. Și eram și eu prin sală și am zis, domnule Procuror General, cum vă simțiți în această sală în care doamna Kovesi i-a semnat un rechizitoriu în care a trimis 44 de persoane în judecată? E adevărat, ea l-a confirmat, l-a verificat. Nu era procurorul de caz. Iar dvs. stați umăr la umăr cu șefa Înaltei Curți, Livia Stanciu, care a dat achitare definitivă în aceste dosare. Cum vă simțiți? Credeți că doamna Kovesi e atât de apreciată?

DNA a „iertat” factorul extern

Invitatul a mai remarcat că sub șefia doamnei Kovesi, pe lângă multele vieți distruse și oamenii sărăciți, DNA a omis să ancheteze dosare faimoase de corupție cum a fost Microsoft sau EADS.

Bineînțeles că a fost o bălmăjeală. Asta e imaginea care este în România. Un om care a luat 44 de achitări, chiar dacă nu era procurorul de caz, dar a verificat acel rechizitoriu… Să spun că noi la un moment dat am făcut și o listă cu zecile de morți din timpul anchetelor DNA? Care s-au terminat cu achitări, oameni care au murit. Câte destine au fost distruse, câți oameni au înnebunit, unii au rămas fără bani. Câte afaceri au fost închise și oamenii ăia s-au dus în șomaj și au rămas fără locul de muncă. Câte mari dosare de corupție, cu multinaționale, fără multinaționale, de ele, scoase. Nu mai spun, factorul extern nu exista niciodată. Nu exista Microsoft, EADS, toate astea. În schimb, dacă era vreun polițian român că prins că a luat 1.000 de euro pe nu știu unde sau că a primit cărnați N.r., știi ce dosare penibile.

