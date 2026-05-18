Cristoiu: Miroase a anticipate/Nu există altă soluție

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a făcut o radiografie de ultimă oră a negocierilor pentru viitorul Executiv. Cunoscutul gazetar explică de ce, după discuțiile de luni de la Cotroceni, alegerile anticipate par tot mai necesare. 

În primul rând, Cristoiu și-a exprimat nedumerirea că AUR a acceptat să participe la discuțiile cu Nicușor Dan.

AUR ar fi câștigat dacă erau mai radicali

În viziunea sa, formațiunea de opoziție ar fi trebuit să adopte o poziție mai radicală, mai ales prin prisma unor eventuale alegeri antincipate. Scenariul acestora este tot mai plauzibil, spune analistul. AUR ar fi trebuit să anunțe că îl suspendă pe președinte, apreciază invitatul.

Ionuț Cristache: Reiau afirmația dvs. de acum câteva luni că AUR n-ar trebui să participe nici la prezidențiale, nici la alegerile de la București.

Ion Cristoiu: Adică AUR n-a înțeles să fie mai radicali.

Cristache: Să boicoteze pe linie.

Cristoiu: Cel care câștigă e Bolojan cu USR

Cristoiu: Da. Se câștigă în această perioadă dacă sunt radicali. Cel care câștigă e Bolojan cu USR pentru că sunt radicali. Eu vorbesc de bătălie.

Cristache: Încerc domne să înțeleg, sunt alegeri mâine? La ce îl ajută pe Bolojan radicalismul?

Cristoiu: Îl ajută. Dacă se fac anticipate?

Cristache: A, dacă se fac mâine anticipate Bolojan fluieră.

Cristoiu: De unde știți că nu se fac?

Cristache: Păi are interes Nicușor Dan să se facă anticipate?

Cristoiu: Și ce, depinde de el? El ce face? Depinde de el?

Cristache: Da.

Cristoiu: Eu am spus că Bolojan ia în calcul și anticipatele? Nu trebuie să le iei în calcul?

Cristache: Bine, hai să plecăm de la momentul ăsta tensionat de astăzi? Cum arată ziua de astăzi după negocieri?

Cristoiu: Arată a anticipate. Nu există altă soluție.

Referitor la alte partide prezente astăzi la consultările de la Cotroceni, cunoscutul gazetar a atras atenția că s-a lansat în presă o intoxicare, și anume că PNL s-a decis să nu mai fie la guvernare.

