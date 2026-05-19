Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat ce mize are tărăgănarea de către președintele României a consultărilor cu partidele reprezentate în Parlament. Cunoscutul gazetar apreciază că este vorba de o strategie, avându-i în centru pe Nicușor Dan și premierul demis.

În opinia lui Cristoiu, Nicușor Dan încearcă să simuleze un conflict cu Ilie Bolojan. Însă, în realitate, tot ceea ce face liderul de la Cotroceni îi crește imaginea premierului interimar.

Ion Cristoiu: El (n.r. – Bolojan) este la discreția celui de la Cotroceni, care îl îmbrobodește în fiecare zi că-i rezolvă. Eu NU cred că între Nicușor Dan și Ilie Bolojan e vreun conflict. Până acum totul a mers către Bolojan. Spuneți-mi și mie momentul de conflict în afară de intoxicările de la Cotroceni.

Ionuț Cristache: De acord. Nu s-a consumat niciun moment.

Cristoiu: Tărăgănarea alegerii…

Cristache: Tărăgănarea consnltărilor l-a favorizat pe Bolojan că a rămas singur la Guvern.

„Toate criteriile pe care le pune Nicușor sunt de a nu forma guvernul”

Cristoiu: Dacă el făcea miercurea atunci (n.r. – consultările anunțate săptămâna trecută de președinte)… El l-a favorizat. Între timp a pus mâna pe… Acum iar le tărăgănează, da? Toate criteriile pe care le pune el sunt de a nu forma guvernul. Pentru că spune nu vreau cu AUR, nu vreau… Cum adică? Le dau foaie de parcurs. Vreau să fie în continuare coaliția. Ce, el nu vede? Chiar atât de, iertați-mă, bătut în cap? El nu vede că nu mai merge? Nu mai merge PSD cu… Și atunci, ca să deblocheze sunt două posibilități. Ori asta cu AUR, ceea ce nu cred că va face Grindeanu.

Cristache: Dar hai să rămânem cu discuția, de ce nu cu AUR, domn Cristoiu?

Cristoiu: Pentru că a zis domnul de la Cotroceni că el nu stă de vorbă.

