Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?

Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Parteneriatul strategic de 3 decenii cu Statele Unite este în pericol, avertizează analistul politic Ștefan Poopescu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!. Prestația autorităților de la București arată că România nu îi mai oferă Americii motive să fie văzută ca un partener major.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a invocat, în studioul Gândul, criza României atât pe relația cu Wasghintonul, partenerul său strategic, cât și cu UE.

România este complet blocată. E blocată în Uniunea Europeană, este blocată în relația cu Statele Unite. Trebuie să spunem toate aceste lucruri.

Invitatul a mai observat că vizita președintelui Nicușor Dan la Casa Albă a fost prezentată în țară cu multă exaltare, în care vede „un teatru ieftin”.

Popescu: SUA îi oferă atât cât consideră că România are valoare

Expertul atrage atenția că România „este totuși o țară importantă”. Faptul că apelează la o firmă de lobby americană pentru a face să evolueze relația cu Administrația Trump arată că nu mizează pe propriile forțe. Ca atare, America tratează țara noastră așa cum se vede România însăși. Diplomația românească duce lipsă de creativitate, iar România nu a fost pusă în valoare, mai spune Popescu.

De ce Statele Unite ale Americii să considere că România are vreo valoare de întrebuințare? Îi oferă atât cât consideră că România are valoare. Efectiv un teritoriu cap de pod către Orientul Mijlociu. Atât și nimic mai mult. S-a ilustrat România cu ceva? Uitați-vă la președintele Finlandei, o țară de 5,4 milioane de locuitori. Dar care-l vezi în India, discută despre programul de negociere cu Rusia. Deci este și pe Ucraina, dar în același timp nu se sfiește. Deci este un om care are idei. Care sunt ideile formulate de România? Cu ce sare România în față? Cu absolut nimic. România nu a fost pusă în valoare

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV SUA ținute în șah. Ștefan Popescu: Iranul este o putere tehnologică și științifică de prim rang/Primul adversar de talie pentru americani
17:26
SUA ținute în șah. Ștefan Popescu: Iranul este o putere tehnologică și științifică de prim rang/Primul adversar de talie pentru americani
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 28 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 28 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
16:22
Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
EXCLUSIV Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
15:39
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
EXCLUSIV Sarmiza Andronic susține că Nicușor Dan și-a dovedit limitele în funcția de președinte și că nu poate duce mandatul până la capăt: El știe că nu poate
11:51
Sarmiza Andronic susține că Nicușor Dan și-a dovedit limitele în funcția de președinte și că nu poate duce mandatul până la capăt: El știe că nu poate
EXCLUSIV Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
18:54
Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
O proteză dentară rară din secolul al XIX-lea, purtată de o persoană avută, a fost găsită în Portugalia
ECONOMIE Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
18:46
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
FLASH NEWS Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
18:29
Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
ULTIMA ORĂ CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
18:28
CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
DECIZIE România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
18:20
România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
MISTER Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii
18:15
Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii

Cele mai noi

Trimite acest link pe