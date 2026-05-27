Parteneriatul strategic de 3 decenii cu Statele Unite este în pericol, avertizează analistul politic Ștefan Poopescu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!. Prestația autorităților de la București arată că România nu îi mai oferă Americii motive să fie văzută ca un partener major.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a invocat, în studioul Gândul, criza României atât pe relația cu Wasghintonul, partenerul său strategic, cât și cu UE.

România este complet blocată. E blocată în Uniunea Europeană, este blocată în relația cu Statele Unite. Trebuie să spunem toate aceste lucruri.

Invitatul a mai observat că vizita președintelui Nicușor Dan la Casa Albă a fost prezentată în țară cu multă exaltare, în care vede „un teatru ieftin”.

Popescu: SUA îi oferă atât cât consideră că România are valoare

Expertul atrage atenția că România „este totuși o țară importantă”. Faptul că apelează la o firmă de lobby americană pentru a face să evolueze relația cu Administrația Trump arată că nu mizează pe propriile forțe. Ca atare, America tratează țara noastră așa cum se vede România însăși. Diplomația românească duce lipsă de creativitate, iar România nu a fost pusă în valoare, mai spune Popescu.

„De ce Statele Unite ale Americii să considere că România are vreo valoare de întrebuințare? Îi oferă atât cât consideră că România are valoare. Efectiv un teritoriu cap de pod către Orientul Mijlociu. Atât și nimic mai mult. S-a ilustrat România cu ceva? Uitați-vă la președintele Finlandei, o țară de 5,4 milioane de locuitori. Dar care-l vezi în India, discută despre programul de negociere cu Rusia. Deci este și pe Ucraina, dar în același timp nu se sfiește. Deci este un om care are idei. Care sunt ideile formulate de România? Cu ce sare România în față? Cu absolut nimic. România nu a fost pusă în valoare”.

