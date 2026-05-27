Prima pagină » Economie » România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat

România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat

România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

România se află în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Potrivit ultimelor date furnizate de Eurostat, angajații din Uniunea Europeană au lucrat, în medie, 35,9 ore pe săptămână în 2025, în scădere față de nivelul de 36,9 ore înregistrat în 2015. Țara noastră, însă, ocupă un loc în clasamentul statelor membre în care s-au înregistrat cele mai lungi săptămâni de lucru.

Clasamentul arată în felul următor, acum:

  • Grecia – 39,6 ore / săpătămână;
  • Bulgaria – 38,7 ore / săptămână;
  • Polonia – 38,7 ore / săptămână;
  • Lituania – 38,4 ore / săptămână;
  • România – 38,2 ore / săptămână.

Cele mai puține ore lucrate pe săptămână:

  • Olanda – 31,9 ore / săptămână;
  • Danemarca – 33,9 ore / săptămână;
  • Germania – 33,9 ore / săptămână;
  • Austria – 34 de ore / săptămână.

„Orele de lucru săptămânale efective se referă la numărul total de ore pe care o persoană le-a petrecut în activități profesionale, în timpul săptămânii de referință, la locul de muncă principal. Aceasta cuprinde toate orele lucrate, inclusiv orele suplimentare legate de locul de muncă principal, indiferent de compensație”, explică Eurostat.

Bărbați vs. Femei: cât au lucrat, în medie, pe săptămână

Olanda a înregistrat cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Este urmată de Danemarca, Germania și Austria. Totodată, datele arată că bărbații lucrează, în medie, mai multe ore pe săptămână decât femeile în statele UE. Datele arată în felul următor:

  • Bărbații au lucrat în medie 39,4 ore pe săptămână;
  • Femeile au lucrat în medie 37,6 ore pe săptămână.

În rândul femeilor, cele mai multe ore lucrate săptămânal au fost raportate în Slovenia, Lituania, Letonia și Polonia. La polul opus, cele mai scurte săptămâni de muncă au fost înregistrate în Olanda, Finlanda, Irlanda și Belgia. Avem următoarele date ale Eurostat:

  • Slovenia – 39,2 ore ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Lituania – 39,1 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Letonia – 38,9 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Polonia – 38,9 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Țările de Jos – 35 de ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);
  • Finlanda – 35,6 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);
  • Irlanda – 35,9 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);
  • Belgia – 36,4 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru).
România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat

România se află în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal

Câte ore au lucrat bărbații?

În 2025, Grecia, Polonia, Slovenia și Cipru au fost singurele state UE unde bărbații au lucrat, în medie, cel puțin 40 de ore pe săptămână. Cele mai reduse valori au fost raportate în Finlanda și Țările de Jos, urmate de Ungaria și Suedia. Avem următoarele date ale Eurostat:

  • Grecia – 41,8 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Polonia – 40,8 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Slovenia – 40,2 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Cipru – 40 de ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);
  • Finlanda – 38,4 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);
  • Țările de Jos – 38,4 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);
  • Ungaria – 38,5 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);
  • Suedia – 38,5 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru).

Cele mai mari diferențe între timpul de lucru al bărbaților și femeilor au fost înregistrate în Irlanda, Țările de Jos și Grecia. Aici, bărbații lucrează cu cel puțin 3 ore mai mult pe săptămână. La polul opus, în Letonia și Bulgaria diferențele dintre sexe sunt aproape inexistente.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook; Shutterstock; colaj Gândul

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Eșec OMV Petrom în zona bulgărească a Mării Negre, lângă Neptun Deep. Cât au costat sondele
12:53, 26 May 2026
Eșec OMV Petrom în zona bulgărească a Mării Negre, lângă Neptun Deep. Cât au costat sondele
AFACERI Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro
11:24, 25 May 2026
Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice, amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
06:00, 25 May 2026
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice, amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
ECONOMIE Economistul Cristian Socol relevă prăpastia economică dintre România și Polonia: „Experimentul a reușit, pacientul a murit”
19:40, 21 May 2026
Economistul Cristian Socol relevă prăpastia economică dintre România și Polonia: „Experimentul a reușit, pacientul a murit”
ECONOMIE Ce puteai cumpăra în 2007 cu 18,54 lei și cât ai plăti acum pentru aceleași produse
16:53, 21 May 2026
Ce puteai cumpăra în 2007 cu 18,54 lei și cât ai plăti acum pentru aceleași produse
ECONOMIE Bucureștiul, loc surprinzător în topul riscului de sărăcie. Eurostat a publicat clasamentul oficial
08:59, 20 May 2026
Bucureștiul, loc surprinzător în topul riscului de sărăcie. Eurostat a publicat clasamentul oficial
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Cercetătorii au detectat o structură uriașă care alimentează viitorul fenomen El Niño

Cele mai noi

Trimite acest link pe