România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat

România se află în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Potrivit ultimelor date furnizate de Eurostat, angajații din Uniunea Europeană au lucrat, în medie, 35,9 ore pe săptămână în 2025, în scădere față de nivelul de 36,9 ore înregistrat în 2015. Țara noastră, însă, ocupă un loc în clasamentul statelor membre în care s-au înregistrat cele mai lungi săptămâni de lucru.

Clasamentul arată în felul următor, acum:

Grecia – 39,6 ore / săpătămână;

Bulgaria – 38,7 ore / săptămână;

Polonia – 38,7 ore / săptămână;

Lituania – 38,4 ore / săptămână;

România – 38,2 ore / săptămână.

Cele mai puține ore lucrate pe săptămână:

Olanda – 31,9 ore / săptămână;

Danemarca – 33,9 ore / săptămână;

Germania – 33,9 ore / săptămână;

Austria – 34 de ore / săptămână.

„Orele de lucru săptămânale efective se referă la numărul total de ore pe care o persoană le-a petrecut în activități profesionale, în timpul săptămânii de referință, la locul de muncă principal. Aceasta cuprinde toate orele lucrate, inclusiv orele suplimentare legate de locul de muncă principal, indiferent de compensație”, explică Eurostat.

Bărbați vs. Femei: cât au lucrat, în medie, pe săptămână

Olanda a înregistrat cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Este urmată de Danemarca, Germania și Austria. Totodată, datele arată că bărbații lucrează, în medie, mai multe ore pe săptămână decât femeile în statele UE. Datele arată în felul următor:

Bărbații au lucrat în medie 39,4 ore pe săptămână;

Femeile au lucrat în medie 37,6 ore pe săptămână.

În rândul femeilor, cele mai multe ore lucrate săptămânal au fost raportate în Slovenia, Lituania, Letonia și Polonia. La polul opus, cele mai scurte săptămâni de muncă au fost înregistrate în Olanda, Finlanda, Irlanda și Belgia. Avem următoarele date ale Eurostat:

Slovenia – 39,2 ore ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Lituania – 39,1 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Letonia – 38,9 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Polonia – 38,9 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Țările de Jos – 35 de ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);

Finlanda – 35,6 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);

Irlanda – 35,9 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);

Belgia – 36,4 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru).

Câte ore au lucrat bărbații?

În 2025, Grecia, Polonia, Slovenia și Cipru au fost singurele state UE unde bărbații au lucrat, în medie, cel puțin 40 de ore pe săptămână. Cele mai reduse valori au fost raportate în Finlanda și Țările de Jos, urmate de Ungaria și Suedia. Avem următoarele date ale Eurostat:

Grecia – 41,8 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Polonia – 40,8 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Slovenia – 40,2 ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Cipru – 40 de ore lucrate (cea mai lungă săptămână de lucru);

Finlanda – 38,4 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);

Țările de Jos – 38,4 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);

Ungaria – 38,5 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru);

Suedia – 38,5 ore lucrate (cea mai scurtă săptămână de lucru).

Cele mai mari diferențe între timpul de lucru al bărbaților și femeilor au fost înregistrate în Irlanda, Țările de Jos și Grecia. Aici, bărbații lucrează cu cel puțin 3 ore mai mult pe săptămână. La polul opus, în Letonia și Bulgaria diferențele dintre sexe sunt aproape inexistente.

