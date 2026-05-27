Sarmiza Andronic susține că Nicușor Dan și-a dovedit limitele în funcția de președinte și că nu poate duce mandatul până la capăt: El știe că nu poate

Jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa, consultantul politic Sarmiza Andronic, au discutat de ce este nevoie de un moment de asumare pentru diplomația română, odată cu semnarea unui contract extrem de scump cu o firmă de lobby americană, care să-i faciliteze relația cu Administrația Trump. În egală măsură, dezbaterea a atins și relevanța mandatului lui Nicușor Dan în fruntea României.

Analistul politic a explicat decizia Administrației Prezidențiale de a recurge la un acord printr-o recunoaștere tacită a lipsei de calitate a diplomației României. Opinia sa a fost nuanțată de moderatorul emisiunii, care apreciază că a venit momentul să aprindem lumina pe gradul de profesionalism al diplomației. Ca exemplu relevant în acest sens a fost adusă întâlnirea dintre ministrul de Externe, Oana Țoiu, și șeful diplomației americane, Marco Rubio

Sarmiza Andronic: Ne-am blocat în poze, atât.

Ionuț Cristache: Poza asta spune altă poveste decât poza victoriei. E poza eșecului care se prefigura pentru retragerea americană (n.r. – a trupelor americane din România).

Andronic: Ar trebui ca oamenii să înțeleagă acest lucru și că trebuie să privim dincolo de poză. Dacă avem ce să vedem. Dacă nu, nu. A ținut Oana Țoiu vreo conferință despre Statele Unite? Nu. A ținut Nicușor Dan vreo conferință despre asta? Nu. Și atunci, dacă nu mai putem să-l întrebăm nimic pe Nicușor Dan, unde suntem în realitate?

Cristache: Momentul ăsta cu Nicușor Dan e un moment de capitulare

Cristache: În beznă. Dar dacă tot am aprins lumina și am găsit în cămară nu știu ce, haideți să aprindem lumina și în diplomație și în ONG-uri. Poate e cazul să aprindem lumina, pentru că mie mi se pare că momentul ăsta cu Nicușor Dan e un moment de capitulare. Domne, nu sunt în stare. Eu fac un apel public de mult timp, poate că ar trebui, noi ca popor, să găsim curajul să rostim în spațiul public iște adevăruri evidente. Și anume, e Nicușor Dan capabil să conducă această țară?

Andronic: Pare că nu. Dar să știi că e o dovadă de inteligență să știi că nu știi.

Cristache: Despre asta e vorba. Hai să nu mai ascundem. Hai să dăm scutul de protecție mediatic la o parte și să ne întrebăm foarte exact, băi Nicule, tu poți?

Andronic: Și el o să-ți spună sincer că nu. El nu poate, el știe că nu poate.

Cristache: De câte dovezi mai avem nevoie, noi ca societate, ca să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume?

Andronic: Noi avem curajul să spunem lucrurilor pe nume, doar că nu se întâmplă nimic.

