Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat contractul de lobby semnat de Administrația Prezidențială cu o companie de lobby americană. Acesta consideră că demersul inițiat de Nicușor Dan pentru o evoluție a relației cu Administrația Trump este unul discutabil din multe puncte de vedere.

În viziunea expertului, acest demers arată un eșec al relației instituționalizate cu SUA, adică MAE, ambasadă la Washington etc. Pentru invitat, „este scandalos ce se întâmplă”, fiind vorba de foarte mulți bani de la bugetul de stat.

Ștefan Popescu: Este o criză profundă, asta arată clar. Dacă este rezultatul și este rezultatul unui acord de coaliție și al unui vot în CSAT, asta arată clar. E recunoașterea oficială a crizei în care ne aflăm. Prin raport cu Statele Unite ale Americii. Și vă spun o lucru. Sigur, aici v-aș contrazice, nu merită 3,4 milioane de euro fotografie la Washington?

Ionuț Cristache: Nu știu. Dar permiteți-mi să cred că 3,4 milioane de dolari sunt doar banii de a lune, după care încep banii de armament și banii pe contracte generoase.

America a dat deja un semnal la summitul B9

Ștefan Popescu: Care pot, eventual, deschide ușa pentru o fotografie în Biroul oval. Dar asta nu-ți garantează și nu înseamnă că vei fi pe agenda de priorități a Statelor Unite ale Americii. Pentru că America ne-a dat deja un semnal la summit-ul B-9, un summit important pe securitate, când au trimis un profil tehnic care nu reprezenta mai nimic. E bine. Omul era fericit că, totuși, a ieșit de la Departamentul de Stat. Nu cred că face prea multe vizite în exterior.

În context, analistul a mai observat că aceste firme de lobby, activitate care legal nu există în România și este asimilată traficului de influență, „pot intra în continuare pe niște dosare”.

