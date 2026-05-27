Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”

Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat contractul de lobby semnat de Administrația Prezidențială cu o companie de lobby americană. Acesta consideră că demersul inițiat de Nicușor Dan pentru o evoluție a relației cu Administrația Trump este unul discutabil din multe puncte de vedere. 

În viziunea expertului, acest demers arată un eșec al relației instituționalizate cu SUA, adică MAE, ambasadă la Washington etc. Pentru invitat, „este scandalos ce se întâmplă”, fiind vorba de foarte mulți bani de la bugetul de stat.

Ștefan Popescu: Este o criză profundă, asta arată clar. Dacă este rezultatul și este rezultatul unui acord de coaliție și al unui vot în CSAT, asta arată clar. E recunoașterea oficială a crizei în care ne aflăm. Prin raport cu Statele Unite ale Americii. Și vă spun o lucru. Sigur, aici v-aș contrazice, nu merită 3,4 milioane de euro fotografie la Washington? 

Ionuț Cristache: Nu știu. Dar permiteți-mi să cred că 3,4 milioane de dolari sunt doar banii de a lune, după care încep banii de armament și banii pe contracte generoase.

America a dat deja un semnal la summitul B9

Ștefan Popescu: Care pot, eventual, deschide ușa pentru o fotografie în Biroul oval. Dar asta nu-ți garantează și nu înseamnă că vei fi pe agenda de priorități a Statelor Unite ale Americii. Pentru că America ne-a dat deja un semnal la summit-ul B-9, un summit important pe securitate, când au trimis un profil tehnic care nu reprezenta mai nimic. E bine. Omul era fericit că, totuși, a ieșit de la Departamentul de Stat. Nu cred că face prea multe vizite în exterior.

În context, analistul a mai observat că aceste firme de lobby, activitate care legal nu există în România și este asimilată traficului de influență, „pot intra în continuare pe niște dosare”.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
16:22
Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
EXCLUSIV Sarmiza Andronic susține că Nicușor Dan și-a dovedit limitele în funcția de președinte și că nu poate duce mandatul până la capăt: El știe că nu poate
11:51
Sarmiza Andronic susține că Nicușor Dan și-a dovedit limitele în funcția de președinte și că nu poate duce mandatul până la capăt: El știe că nu poate
EXCLUSIV Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
18:54
Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
EXCLUSIV Discretul contract de lobby al lui Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Imaginea României acum este a unei țări dezorientate și disperate
18:50
Discretul contract de lobby al lui Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Imaginea României acum este a unei țări dezorientate și disperate
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
18:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
EXCLUSIV Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
17:38
Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Cercetătorii au detectat o structură uriașă care alimentează viitorul fenomen El Niño
NEWS ALERT Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
16:33
Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
EXCLUSIV Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
16:30
Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
ANUNȚ DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
16:25
DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
ACTUALITATE Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
16:22
Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
PREVIZIUNI Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
15:58
Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
VIDEO O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
15:57
O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării

Cele mai noi

Trimite acest link pe