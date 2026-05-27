Americanii nu își mai fac o prioritate din Ucraina pe agenda lor geopolitică de gradul zero. Afirmația îi aparține analistului de politică externă Ștefan Popescu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri.

În aceste zile are loc la Berlin o întâlnire între negociatorii șefi ai Ucrainei cu triada europeană Germania, Franța, Marea Britanie. Evenimentul de grad zero nu are loc cu participarea Statelor Unite. Analistul politic apreciază că, în prezent, liderii Americii sunt mai concentrați pe alte teme care să îi reabiliteze în vederea alegerilor de la jumătatea mandatului, cum ar fi Cuba. În consecință, Ucraina a trecut în mod evident în plan secund.

„ Statele Unite ale Americii negociază cu rușii, dar nu mai au niciun interes ”

Ștefan Popescu: Statele Unite ale Americii negociază cu rușii, dar nu mai au niciun interes. A exprimat domnul Rubio în mod clar apropo de Ucraina, vedeți că de-abia gestionează dosarul Orientul Mijlociu. Acum se încălzește Cuba, pentru că au nevoie să arate un succes. Și probabil că în Cuba se va întâmpla ceva, pentru că este foarte ușor în acea țară, care este și asfixiată. Vor încerca o mișcare în Cuba. Păi trebuie să fie înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, să spui Am un succes în materia de politică externă. Pentru că ce se întâmplă în Iran este o înfrângere strategică. Atenția Statelor Unite ale Americii nu mai poate fi pe el.

Ionuț Cristache: Atunci ce facem cu titlurile europene triumfaliste, care îl plasează din nou în centrul evoluțiilor pe Zelenski? El cere fonduri, cere suplimentări. Și mai mult decât atât, cere Americii noi condiții de întâlnire pentru discuțiile de pace. Vor rămâne cerințele statelor lui Zelenski fără ei? El nu-i mai pasă Americii despre evoluția din Ucraina?

Ștefan Popescu: Ați mai văzut vreo mișcare americană în direcția asta? Sigur. O mică mediere atunci, de 9 mai.

În aceeași linie de argumentație, analistul a mai observat că practic americanii „au delegat Uniunii Europene costurile” legate de ajutorarea Ucrainei.

