Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a confirmat că România se află în recesiune tehnică. Vineri vom afla oficial confirmarea crizei economice cu care se confruntă țara noastră.

”E ceva ce ne-a lovit țintit pe fiecare, a slăbit puterea de cumpărare, a impactat consumul”, a observat moderatorul emisiunii în legătură cu măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Cunoscut ca economist al AUR, invitatul emisiunii, Petrișor Peiu, a avertizată că vineri 13 februarie, INS va anunța oficial că România este în recesiune.

”A produs recesiune, vineri vom vedea oficial că suntem în recesiune. Vineri se publică raportul Institutului Național de Statistică privind creșterea economică din trimestrul 4. Dacă ne uităm la dinamica consumului, dacă ne uităm la ce vedem și noi cu ochiul liber, e recesiune”.

Petrișor Peiu a analizat și alte cifre economice cheie, care creionează ideea de recesiune. În primul rând, ritmul încasărilor ca efect al creșterii TVA de la 19% la 21% nu s-a regăsit în bugetul total al statului.

”Avem anul trecut o creștere a încasărilor din TVA de 10%, păi cam asta a fost inflația. Prețurile au crescut cu 10%. Or ar fi trebuit să vedem o creștere cu 14-15% dacă creșterea cotelor de TVA s-ar fi făcut prezentă în încasări.

Uniunea Europeană încearcă să relaxeze economia, iar noi înăsprim măsurile fiscale, a mai observat specialistul în același context.

