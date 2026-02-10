Prima pagină » Social » Accident rutier tragic în comuna Ciortești. Un afacerist, soția sa însărcinată și fiica nenăscută au murit în urma impactului

Accident rutier tragic în comuna Ciortești. Un afacerist, soția sa însărcinată și fiica nenăscută au murit în urma impactului

Ruxandra Radulescu
10 feb. 2026, 17:26, Social
Un accident tragic a avut loc pe raza comunei Ciortești, județul Iași, în urma impactului a două autoturisme, înmatriculate în Vaslui. Unul dintre șoferi, fostul șofer al clubului Cuba, bărbat a decedat pe loc, iar soția sa însărcinată și fătul au murit, câteva ore mai târziu,la spital. Celălat șofer a scăpat ca prin minune din cumplitul accident, transmite Vremea Nouă

Afaceristul Sorin Iacob, fost patron al clubului Cuba din Vaslui, a murit într-un accident rutier, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit de o altă mașină, care venea din sens opus. Soția acestuia a fost transportată, de urgență, la spital, însă, ulterior, din cauza unor complicații a murit, la fel și copilul pe care-l purta în pântec.

La fața locului au fost solicitate echipaje de intervenție, iar cel care a sunat după ajutor a fost chiar un pompier din cadrul ISU Vaslui aflat în timpul liber.

Echipajul de salvare au constatat decesul în cazul lui Sorin Iacob, care suferise răni incompatibile cu viața. Martorii spun că mașina condusă de Iacob a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un alt autoturism înmatriculat în Vaslui, care venea din sens opus.

Din primele informații se pare că cealaltă mașină era condusă de patronul societății Vascar, Vlad Ciuburciu, care ar fi suferit răni în urma accidentului, însă fără a-i fi pusă viața în pericol.

Sora lui Sorin Iacob anunțase că bebelușul pe care îl purta în pântece soția afaceristului a murit în urma accidentului. Ulterior și soția s-a stins din viață.

„Astăzi am pierdut inima din mine. Fratele meu, sufletul meu! Te rog să mă iei și pe mine cu tine cât mai repede! Tot azi ți-a murit și fetița din burtica soției, care luna viitoare se năștea! Iar soția ta este în comă…”, a transmis Andreea Iacob pe rețelele de socializare.

