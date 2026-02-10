Prima pagină » Actualitate » O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje

10 feb. 2026, 17:19, Actualitate
O insulă europeană cu o casă victoriană abandonată și o istorie de peste 300 de ani este scoasă la vânzare în Marea Britanie pentru doar 350.000 de lire sterline (aproximativ 402.500 euro) – preț mai mic decât al multor locuințe obișnuite din țară. Agenții imobiliari o descriu drept „o oportunitate cu adevărat unică”, însă există o condiție esențială pentru viitorii proprietari: accesul depinde de maree.

Insula poartă numele Ynys Gifftan și se află în estuarul Dwyryd, în nordul Țării Galilor. De pe insulă se poate vedea clar continentul, iar pe malul opus se află Portmeirion, un sat celebru pentru arhitectura sa inspirată din stilul italian, preia Adevărul.

Ynys Gifftan este o insulă mareică, accesibilă pe jos doar la reflux, când drumul de aproximativ 400 de metri peste nisipuri poate fi parcurs în cinci minute.

La maree înaltă, însă, insula devine complet izolată și poate fi accesată doar cu barca. Istoria locului este impresionantă: în secolul XVIII, insula a fost oferită strămoșilor unui moșier local de către regina Ana, iar numele său se traduce prin „Insula Cadourilor Annei”. În secolul XX, locuitorii traversau estuarul desculți pentru a ajunge pe continent, relatează BBC.

Ce include oferta și prețul cerut

Ynys Gifftan are aproximativ șapte hectare și găzduiește o casă victoriană din piatră, locuită până în anii ’70. Agenții imobiliari subliniază că imobilul necesită „o renovare amplă”.

Prețul cerut este de 350.000 de lire sterline, ușor peste media unei case obișnuite din Marea Britanie, estimată la circa 300.000 de lire (345.000 euro). Vânzarea este gestionată de agenția Carter Jonas, iar interesul pentru insulă este deja mare:

„Nu cred că am mai vândut vreodată o insulă”, a declarat Elis Jones, topograf în cadrul agenției. „Este clar ceva diferit și a atras mult interes”.

Vizionări cu peripeții

Agenții imobiliari avertizează că vizionările vor fi supravegheate, iar potențialii cumpărători trebuie să fie precauți. Riscurile includ traseul de acces, terenul neregulat și schimbările rapide ale mareei. În trecut, insula a fost folosită și pentru pășunatul oilor, iar vegetația s-a extins necontrolat în anumite zone.

Societatea Regală de Geografie recomandă vizitatorilor să verifice cu atenție orele mareelor, deoarece între insulă și continent există două canale fluviale care pot deveni periculoase dacă nivelul apei crește.

Hugh ODonnell, reprezentant al Carter Jonas, spune că insula este „o oportunitate cu adevărat unică” pentru cineva care caută un proiect imobiliar special sau un refugiu retras. Listările descriu locul drept un peisaj „vast și neatins”, cu vedere directă spre coastă și munții din Parcul Național Eryri.

