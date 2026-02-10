Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » România, prinsă periculos între două lumi. Cristoiu: Jocul lui Nicușor Dan la două luntri nu merge

România, prinsă periculos între două lumi. Cristoiu: Jocul lui Nicușor Dan la două luntri nu merge

10 feb. 2026, 12:22, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, pe marginea dislocărilor de putere la vârf mondial, de la intrarea într-un con de umbră a NATO la poziția hegemonică vizată de SUA sub comanda lui Donald Trump. Astfel, a observat cunoscutul jurnalist, viitorul României va fi pecetluit de viitorul alianței militare transatlantice și de mutările Europei, obligată să facă gesturi de forță în fața supremației dorite de americani. 

În viziunea invitatului lui Ionuț Cristache, ”tot ce se va întâmpla în România în perioada următoare va depinde dramatic de ruptura coaliției transatlantice (…) Nu e la noi, e vorba de Bruxelles”.

Uniunea Europeană pregătește la München o mare ofensivă

Astfel, Ion Cristoiu mizează pe poziția asumată de Bruxelles la proxima conferință de Securitate de la München.

”În aceste condiții, din câte se vede deja, Uniunea Europeană pregătește la München o mare ofensivă. Eu am zis că e rupere, în aceste condiții nu mai merge cu două buci (n.r. – două opțiuni geopolitice, America și Europa). România trebuie să opteze și nu-ți vei mai putea permite, să spunem, să aduci AUR la putere dacă el e trumpist. Aduci mai degrabă un partid al lui Putin la putere”, a explicat cunoscutul gazetar.

Destinul acestei țări, lăsați-mă cu Mica Unire care a făcut-o poporul, depinde foarte mult de jocurile internaționale. O noutate la care unii s-au gândit, dar alții nu s-au gândit, este că această relație transatlantică se duce. Culmea este că europenii, mai mult americanii, bagă cărbuni. Jocul lui Nicușor Dan la două luntri nu merge”, a completat invitatul.

