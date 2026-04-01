Amenințările de miercuri ale lui Donald Trump că ar putea scoate Statele Unite din NATO au bulversat planeta. Analistul de politică externă a comentat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, nuanțele din spatele acestor declarații incendiare.

Chestionat de moderator dacă poate un singur om să extragă Statele Unite din această alianță defensivă născută după al II-lea Război Mondial, chiar de Statele Unite, Ștefan Popescu a explicat că sunt implicate mai multe proceduri tehnice în acest proces.

Un proces complicat, care are nevoie de girul Congresului

Cunoscutul analist a invocat o procedură realizată în timpul mandatului lui Joe Biden. Astfel, administrația fostului președinte, alături de un grup republican condus de Marco Rubio, a promulgat o lege care împiedică scoaterea Americii din alianța militară euro-atlantică.

”Dacă ar fi să ne raportăm la litera legii, dar nu știm în ce măsură această administrație americană dorește să forțeze lucrurile, nu. Pentru că în februarie 2024, presimțind că se produce o schimbare la Casa Albă, administrația Biden, dar împreună cu o parte dintre republicani, avându-l în frunte chiar pe Marco Rubio, care are un rol destul de proieminent în actuala administrație, este și secretar de stat și consilier de securitate națională, a promovat o lege care a trecut bipartizan în Congres. Care îl împiedică pe președinte să scoată Statele Unite din NATO printr-o simplă decizie prezidențială. Președintele are nevoie să-i informeze de intenția de a retrage Statele Unite din această organizație, NATO Support Act, actul de susținere al NATO, legea de susținere a NATO, cu 180 de zile înainte ”, a explicat Popescu în studioul Gândul.

Legal, Trump nu poate acest lucru

Într-o etapă ulterioară, decizia ar trebui să fie votată de minim două treimi din Senatul american, a mai precizat Ștefan Popescu.

Deci trebuie să notifice Congresul și acest lucru, pe urmă, trebuie votat fie de două treimi din Senat, fie de o lege votată majoritar de ambele camere ale Congresului Statelor Unite ale Americii.Deci legal, dacă ar fi să ne raportăm, Donald Trump nu poate.

