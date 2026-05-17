Președintele Taiwanului: „Independența înseamnă că insula nu face parte din China și nici nu-i este subordonată"

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a făcut declarații după ce Donald Trump a îndemnat națiunea autonomă insulară să se calmeze cu „independența”. Trump s-a întâlnit între 13 și 15 mai cu omologul său chinex Xi Jinping la Beijing. În cadrul summitului, cei doi lideri au discutat pe mai multe teme, inclusiv despre comerț și războiul cu Iran. 

Lai Ching-te, președintele Republicii  Chinei,  a explicat expresia „independența Taiwanului”, afirmând că insula nu aparține Republicii Populare Chineze și că nu se află sub autoritatea Beijingului.

„Taiwan nu va fi sacrificat sau vândut și nici nu va renunța la stilul său de viață liber sub presiune”, a scris președintele Lai pe Facebook, potrivit Reuters.

Președintele Lai spune cu certitudine că Taiwanul este „suveran” și „independent”

Lai  a mai declarat că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său și că din 1999, Partidul Democrat Progresist a adoptat o rezoluție potrivit căreia Taiwanul este deja o țară suverană și independentă, cunoscută sub denumirea de Republica China.

„Termenul „Independența Taiwanului” se referă, de fapt, la situația că Taiwanul nu face parte din Republica Populară Chineză. Asta înseamnă că Republica Chineză și Republica Populară Chineză nu sunt subordonate una celeilalte”, a spus Lai într-o conferință de presă organizată la un eveniment ce a comemorat 40 de ani de la înființarea Partidului Democrat Progresist.

„Așadar, este foarte clar – Republica China se află în Taiwan de 70 sau 80 de ani și s-a integrat deja cu Taiwanul, formând un tot unitar. Fie că o numim Republica China sau  Taiwan – practic, indiferent de denumirea pe care o avem pe plan internațional, aceasta se referă la noi: cei 23 de milioane de locuitori din Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu”, a adăugat liderul de la Taipei.

Lai nu l-a menționat deloc pe Donald Trump, care a declarat în interviul pentru Fox News că nu va duce un război la 9.500 de mile pentru independența Taiwanului.

Sursa Foto: Biroul președintelui Taiwanului

