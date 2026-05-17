Zelenski: „De astăzi ducem un război la scară largă împotriva Moscovei. Nimeni n-ar trebui să se mai pună rău cu Ucraina”

Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
Volodimir Zelenski a vorbit într-un discurs filmat de după-amiază că Ucraina poate în sfârșit să efectueze atacuri cu rază lungă împotriva Rusiei. 

Noaptea trecută, Ucraina a efectuat cel mai mare bombardament aerian de la începutul războiului: 556 de drone  care au lovit regiunea Moscovei. Trei ruși  și-au pierdut viața ca urmare a atacurilor din regiunea Moscova.

O femeie a murit în Khimki, la nord de Moscova. O altă perosană a fost prinsă sub dărâmături.

Un bărbat și o femeie au fost uciși în satul Pogorelki. Un cetățean indian a fost ucis și alți trei au fost răniți, a anunțat Ambasada Indiei de la Moscova.

O altă persoană a murit în regiunea Belgorod de la granița cu Ucraina.

După patru ani de război, Zelenski îi dă șah lui Putin

„De astăzi operăm un război la scară largă împotriva Moscovei. Distanța țintelor atinse de această dată a fost de peste 500 km.”, a spus președintele ucrainean.

„Războiul se întoarce, în mod destul de previzibil, în „portul său natal”, iar acesta este un semnal clar că nu ar trebui să se mai pună nimeni rău cu Ucraina.”, a adăugat Zelenski.

Ucraina a realizat cel mai mare bombardament de la începerea războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul într-o postare pe X, distribuind un video cum se ridică un nor negru de fum de la distanță în regiunea Moscovei.

„Răspunsul nostru la prelungirea războiului de către Rusia și la atacarea orașelor și comunităților noastre  este, pe delin, justificat”, a spus Zelenski.

„Distanța de la frontiera de stat a Ucrainei este de peste 500 de km. Concentrația sistemelor de apărare rusești în regiunea Moscovei  este cea mai mare. Dar o depășim”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a raportat într-o altă postare pe rețelele de socializare că Rusia a lansat săptămâna aceasta atacuri cu 3.170 de drone, 1.300 de bombe aeriene ghidate și 74 de rachete, vizând infrastructura civilă și rezidențială. În urma atacurilor rusești, 52 de oameni și-au pierdut viața.

Sursa Video: X

Sursa Foto: Mediafax Foto/Hepta

