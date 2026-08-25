Cătălin Predoiu anunță capturarea a aproape 2 tone de droguri de mare risc, în cadrul operațiunii MATRIX

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunță pe o rețea de solializare un mare succes repurtat de structurile anti-drog ale Poliției Române. Predoiu vorbește despre capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc, într-o operațiune de amploare care avea în vizor o rețea internațională de stupefiante. Ministrul i-a felicitat pe polițiștii care au participat la acțiune și spune că lupta anti-drog va continua.

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„Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile anti – drog ale Politiei Romane. De la preluarea mandatului, am stabilit combaterea traficului de droguri ca prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne si Politia Română. Am alocat resurse importante pentru această luptă. Peste 200 de polițiști au fost alocați structurilor antidrog, am format echipe canine specializate în detectarea drogurilor, am dezvoltat rețeaua de laboratoare de analiză a drogurilor, iar prin Foaia de parcurs antidrog am alocat fonduri importante pentru creșterea capacității operative. Structurile antidrog ale Poliției Române au răspuns acestei priorități prin muncă, planificare strategică și sute de acțiuni”, a precizat Cătălin Predoiu, pe Facebook.

Operațiunea Matrix lovește cartelurile de droguri

„Operațiunea MATRIX este încă o dovadă. Este o operațiune de amploare, bine pregătită, care lovește direct o rețea internațională de trafic de droguri și scoate din piață cantități importante de droguri de risc și de mare risc. Polițiștii români din structurile antidrog au demonstrat din nou că avem profesioniști foarte bine pregătiți și capabili să lovească rețele internaționale de trafic de droguri. Îi felicit pe polițiștii și procurorii implicați și le mulțumesc partenerilor internaționali care ne-au fost alături. Este un rezultat important. Dar nu ne oprim aici. Lupta împotriva traficului de droguri continuă.”, a mai spus ministrul de Interne.

Gândul a scris AICI, despre operațiunea Matrix. Creierul grupării care transporta masive cantități de droguri pentru narco-traficanții albanezi se numește Cristian Gheorghe Măhălean, i se spune „Matrix” iar potrivit anchetatorilor care l-au investigat de peste trei ani numele său nu ar figura în niciun act oficial legat de transporturi sau în firmele paravan folosite pentru albirea banilor produși din operațiuni.