Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, a fost audiată astăzi la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, aceasta a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria. Premierul demis Ilie Bolojan nu a discutat, până în acest moment, în interiorul Guvernului despre situația Cristinei Trăilă, au transmis, pentru Gândul, surse guvernamentale.

Potrivit acelorași surse, Cristina Trăilă se află la Iași în acest moment, iar Ilie Bolojan urmează să participe în această seară la un interviu și este de așteptat ca situația Cristinei Trăilă să fie abordată în cadrul discuției, în contextul în care aceasta a fost pusă sub acuzare de DNA.

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria. Procurorii DNA o acuză de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Cristina Trăilă are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri cu care s-a întâlnit Bolojan la Palatul Victoria

Cristina Trăilă este suspectată că l-a ajutat pe trezorierul PNL Mihai Barbu să îl bage pe Fănel Bogos în audiență la Ilie Bolojan pe tema schimbării șefului DSVSA Vaslui.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății. Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”, au transmis reprezentanții DNA.