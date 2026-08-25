Prima pagină » Actualitate » Cum reacționează Guvernul Bolojan după ce Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Executivului, a devenit suspect în dosarul omului de afaceri cu care s-a întâlnit premierul la Palatul Victoria

Cum reacționează Guvernul Bolojan după ce Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Executivului, a devenit suspect în dosarul omului de afaceri cu care s-a întâlnit premierul la Palatul Victoria

Cum reacționează Guvernul Bolojan după ce Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Executivului, a devenit suspect în dosarul omului de afaceri cu care s-a întâlnit premierul la Palatul Victoria
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, a fost audiată astăzi la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, aceasta a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria. Premierul demis Ilie Bolojan nu a discutat, până în acest moment, în interiorul Guvernului despre situația Cristinei Trăilă, au transmis, pentru Gândul, surse guvernamentale.

Potrivit acelorași surse, Cristina Trăilă se află la Iași în acest moment, iar Ilie Bolojan urmează să participe în această seară la un interviu și este de așteptat ca situația Cristinei Trăilă să fie abordată în cadrul discuției, în contextul în care aceasta a fost pusă sub acuzare de DNA.

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria. Procurorii DNA o acuză de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Cristina Trăilă are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri cu care s-a întâlnit Bolojan la Palatul Victoria

Cristina Trăilă este suspectată că l-a ajutat pe trezorierul PNL Mihai Barbu să îl bage pe Fănel Bogos în audiență la Ilie Bolojan pe tema schimbării șefului DSVSA Vaslui.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății. Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”, au transmis reprezentanții DNA.

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Incendii puternice în Bihor. Peste 70 de pompieri s-au luptat cu flăcările în ultimele 24 de ore
18:32
Incendii puternice în Bihor. Peste 70 de pompieri s-au luptat cu flăcările în ultimele 24 de ore
VIDEO Lia Olguța Vasilescu anunță că începe cea de-a 13-a ediție a Festivalului „Păpușile Ocupă Strada”, la Craiova. A adunat zeci de mii de spectatori anul trecut
18:31
Lia Olguța Vasilescu anunță că începe cea de-a 13-a ediție a Festivalului „Păpușile Ocupă Strada”, la Craiova. A adunat zeci de mii de spectatori anul trecut
ULTIMA ORĂ Șeful Nuclearelectrica demisionează surprinzător, în plină criză energetică și cu ambele reactoare nucleare de la Cernavodă oprite
18:19
Șeful Nuclearelectrica demisionează surprinzător, în plină criză energetică și cu ambele reactoare nucleare de la Cernavodă oprite
INEDIT O artă rupestră din China și-a păstrat culoarea roșu aprins timp de aproape 2.000 de ani. Care a fost ingredientul secret al conservării atât de bune
18:15
O artă rupestră din China și-a păstrat culoarea roșu aprins timp de aproape 2.000 de ani. Care a fost ingredientul secret al conservării atât de bune
MESAJ Premierul Republicii Moldova îi mulțumește lui Claudiu Năsui pentru „curajul” de a intra în Guvernul de la Chișinău. Ce reforme va avea pe masă
18:05
Premierul Republicii Moldova îi mulțumește lui Claudiu Năsui pentru „curajul” de a intra în Guvernul de la Chișinău. Ce reforme va avea pe masă
INEDIT O structură ritualică legată de solstițiu, cu 1.000 de ani mai veche decât Stonehenge, a fost descoperită în Cehia
17:49
O structură ritualică legată de solstițiu, cu 1.000 de ani mai veche decât Stonehenge, a fost descoperită în Cehia
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Cum ar fi încercat Ilie Bolojan să salveze mandatul de primar al lui Dominic Fritz
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Un satelit cât o valiză ar putea detecta primul semnal cosmic dinaintea apariției stelelor
FLASH NEWS În presa din Ucraina, Zelenski se laudă că a primit deja sistem Patriot, dar nu spune de la ce țară
18:26
În presa din Ucraina, Zelenski se laudă că a primit deja sistem Patriot, dar nu spune de la ce țară
EXCLUSIV Ponta, provocare pentru Miruță după ce acesta l-a acuzat de interese de lobby în povestea achizițiilor de armament: Are cel mai mare serviciu de informații la MApN, să facă dovada/Fură din banii mei
18:20
Ponta, provocare pentru Miruță după ce acesta l-a acuzat de interese de lobby în povestea achizițiilor de armament: Are cel mai mare serviciu de informații la MApN, să facă dovada/Fură din banii mei
CONTROVERSĂ Putin a semnat un decret care permite naționalizarea firmelor care nu se pot apăra de atacurile Ucrainei. Ce companii sunt vizate
18:17
Putin a semnat un decret care permite naționalizarea firmelor care nu se pot apăra de atacurile Ucrainei. Ce companii sunt vizate
SCANDALOS SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
17:48
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
FLASH NEWS Gafa făcută de consilierul în nutriție al lui Trump: „Copiii au ocazia să mănânce alimente proaspete, direct din pământ, precum hot dogii”
17:48
Gafa făcută de consilierul în nutriție al lui Trump: „Copiii au ocazia să mănânce alimente proaspete, direct din pământ, precum hot dogii”
REACȚIE Rareș Bogdan, dezlănțuit la adresa lui Bolojan: ”Face presiuni pe constructori să termine drumuri înainte de termen, să taie el panglici, să îl ierte cetățenii”
17:39
Rareș Bogdan, dezlănțuit la adresa lui Bolojan: ”Face presiuni pe constructori să termine drumuri înainte de termen, să taie el panglici, să îl ierte cetățenii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe